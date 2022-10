Fiod onderzoekt internationale activiteiten BAM

Medewerkers van de Fiod en het Openbaar Ministerie hebben afgelopen vrijdag het kantoor van BAM International in Gouda bezocht, zo meldt het bouwbedrijf.

‘BAM International is daarbij geïnformeerd dat zij onderwerp is van een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten van BAM International’, zo luidt de verklaring. ‘BAM verleent volledige medewerking aan het onderzoek.’ De werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep heeft in het verleden bouw- en infraprojecten buiten West-Europa uitgevoerd, maar heeft die activiteiten de laatste twee jaar afgebouwd vanwege het ontbreken van positieve vooruitzichten. De tak boekte de afgelopen jaren verlies. ‘Alle projecten van BAM International zijn inmiddels opgeleverd.’

Twee projecten ter discussie

De internationale tak boekte vorig jaar nog € 82 miljoen omzet, bijna de helft minder dan in 2020, en een operationeel verlies van € 12 miljoen. In totaal is de BAM-groep goed voor meer dan € 7 miljard aan inkomsten op jaarbasis. In het jaarverslag over 2021 meldt de bouwgroep dat er ‘discussie is over de afronding van twee projecten in het Midden-Oosten’. BAM realiseerde in Abu Dhabi onder meer een stadion en een steiger voor een cruiseschip voor € 24,5 miljoen.