Onterecht nultarief gehanteerd door autobedrijven: OM eist celstraf en miljoenenboetes

Het OM verdenkt twee autobedrijven in Woerden en de 60-jarige feitelijk leidinggevende uit de gemeente Montfoort ervan dat er meerdere jaren een groot aantal auto’s aan buitenlandse partijen is verkocht en hiervoor onterecht het nultarief in rekening is gebracht bij de BTW-aangiften.

De officier van justitie eiste daarom deze week bij de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 30 maanden (waarvan 8 maanden voorwaardelijk) en een geldboete van 1,8 miljoen euro tegen de man. Tegen de twee bedrijven werden geldboetes geëist van 357.500 euro en 1.437.500 euro.

Nultarief

Volgens het OM hebben de twee bedrijven en de feitelijk leidinggevende over meerdere jaren een groot aantal auto’s aan buitenlandse partijen verkocht en hiervoor onterecht het nultarief in rekening gebracht bij de BTW-aangiften. De auto’s gingen vervolgens BTW-vrij naar het buitenland, terwijl de verdachte wist dat er in het buitenland geen BTW over werd betaald.

In de periode van januari 2017 tot en met juni 2019 hebben de autobedrijven voor meer dan 50 miljoen euro aangifte gedaan van omzet tegen het nultarief. 47,7 miljoen hiervan is naar het oordeel van het OM op papier geleverd aan katvangersbedrijven elders in de EU, maar in werkelijkheid aan anderen geleverd. Daarnaast hebben de ondernemingen valse facturen opgesteld.

De rechtbank doet over 4 weken uitspraak.

Bron: OM