FIOD-onderzoek naar ondernemer die structureel meer voorbelasting aangaf dan behaalde omzet

De FIOD heeft een 51-jarige ondernemer met een verhuurbedrijf uit de omgeving Coevorden aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte.

Signaal Belastingdienst

Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na een signaal van de Belastingdienst, meldt de FIOD. Tijdens een controle van de fiscus viel op dat de verdachte ondernemer structureel meer voorbelasting aangaf dan dat hij omzet maakte. Ook de stukken die ter onderbouwing van de aangiften werden meegestuurd vielen op. Onder andere de logo’s, lay-out en factuurnummering op facturen en orderbevestigingen leken niet te kloppen.

Teruggevorderde omzetbelasting

Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de man omzetbelasting heeft teruggevorderd waarop hij volgens de belastingwetgeving geen recht had. Om deze terugvordering te onderbouwen heeft de ondernemer vermoedelijk valse facturen en orderbevestigingen gemaakt en aangeleverd bij de Belastingdienst.

De ondernemer is voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Zwolle. Bij de FIOD-actie is ook zijn woning doorzocht, waarbij fysieke en digitale administratie in beslag is genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD