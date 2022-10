Kritiek op kabinetsvoornemen om middelingsregeling af te schaffen

Ondernemersorganisaties en verschillende belastingdeskundigen begrijpen niet waarom het kabinet afschaffing van de middelingsregeling in het Belastingplan 2023 heeft opgenomen. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.

De regeling in box 1 van de inkomstenbelasting biedt belastingplichtigen de mogelijkheid hun belasting te laten herberekenen op basis van hun gemiddelde inkomen over een periode van drie jaar. In de Kamer klonk tot nu toe weinig kritiek op het voornemen om de middelingsregeling af te schaffen, maar daarbuiten dus wel. Zo willen VNO-NCW, MKB-Nederland en ZZP Nederland de regeling graag behouden om ondernemers met fluctuerende inkomsten te ondersteunen.

Fiscalisten

Het kabinet presenteert de beëindiging van de middelingsregeling als een vereenvoudiging van het belastingstelsel, omdat die niet doeltreffend en doelmatig zou zijn. Er zou maar weinig gebruik van worden gemaakt. Critici vinden dat niet vreemd, omdat de Belastingdienst de regeling niet onder de aandacht brengt en belastingplichtigen tot voor kort vrij veel moeite moesten doen om middeling aan te vragen.

De afschaffing raakt vooral mensen met een kleine beurs die bijvoorbeeld een letselschade-uitkering ontvangen, zegt hoogleraar belastingrecht Edwin Heithuis. Voor de fiscus zou het volgens zijn collega-hoogleraar Gerard Meussen bovendien niet al te moeilijk moeten zijn om middeling automatisch toe te passen voor wie daar profijt van heeft.

Bron:

Veiligheidsventiel voor onevenredig hoge belasting staat op de tocht