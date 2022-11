Drie mannen aangehouden voor belastingfraude

De Fiod heeft maandag in Almere drie mannen van 24, 25 en 30 jaar aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Ze worden verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen.

Er zijn drie woningen en twee bedrijfspanden in Almere doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en veertig mobiele telefoons. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachten hebben vermoedelijk structureel te weinig omzet aangegeven in de aangiften omzetbelasting. Hierdoor is vermoedelijk ongeveer 1,3 miljoen euro te weinig belasting afgedragen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat crimineel geld van buitenlandse bankrekeningen naar Nederlandse bankrekeningen van de verdachten wordt overgemaakt en dat er sprake is van witwassen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.