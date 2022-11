Europese Commissie verruimt regels staatssteun verder

In verband met de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne gaat de Europese Commissie de regels voor staatssteun verder versoepelen. Ze blijven tot eind volgend jaar van kracht.



Nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, kwam de EU met ruimere staatssteunregels om getroffen bedrijven te helpen, maar een verdere versoepeling blijkt nodig. De limiet voor overheidssteun per bedrijf gaat omhoog naar € 2 miljoen; voor boeren en vissers is dat respectievelijk € 250.000 en € 300.000. Overheden mogen voor energiebedrijven in de problemen voor meer dan 90% garant staan.

Meer ruimte voor nationale overheden

De regeringen en lagere overheden van de EU-landen krijgen meer ruimte om bedrijven te helpen met hun energierekening. Als ze die willen compenseren, mogen ze kijken naar hoeveel ze nu verbruiken, maar ook naar hoeveel dat voorheen was. Mits het voor bedrijven wel voordelig blijft om energie te besparen.

De soepeler staatssteunregels golden tot eind dit jaar, maar blijven nu tot eind 2023 van kracht. Daarmee wil de commissie ‘lidstaten meer voorspelbaarheid geven en tijd om steunprogramma’s in te voeren en bedrijven een stabiel wettelijk kader bieden’, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Margrethe Vestager.