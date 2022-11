FIOD verdenkt ondernemer van faillissementsfraude

Fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vorige week een 43-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, na een melding van de curator van een vermoeden van bedrieglijke bankbreuk.

De verdachte is op 9 november overgebracht naar een cellencomplex in Rotterdam, meldt de FIOD dinsdag. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Bij de doorzoeking stuitte de FIOD ook op vermoedelijk merkvervalste voorwerpen, waarop eveneens beslag is gelegd.

Melding curator

Het strafrechtelijke onderzoek werd gestart nadat de curator faillissementsfraude meldde, een vermoeden van bedrieglijke bankbreuk. Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de verdachte ondernemer uit Gorinchem grote bedragen heeft onttrokken uit de boedel van zijn onderneming. Daarnaast bestaat het vermoeden dat hij voor het faillissement een aantal schuldeisers heeft bevoordeeld door ze te betalen, terwijl andere schuldeisers onbetaald bleven.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.