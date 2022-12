Geen interessantdoenerij, niet strak in het pak naar een afspraak. Accountancy zonder gedoe is het motto van Vermetten | accountants en adviseurs. ‘Daar voelen zowel klanten als medewerkers zich comfortabel bij.’

Het is voor een accountantskantoor een koud kunstje om MKB-ondernemers te overladen met dure rapportages over de bedrijfsvoering. Maar zit ieder bedrijf, groot of klein, daarop te wachten? Volgens accountantsorganisatie Vermetten niet. Het Brabantse kantoor verleent ‘accountancy zonder gedoe’ en helpt de ondernemer met diensten waar hij echt behoefte aan heeft. Vermetten wil deskundig, daadkrachtig en doeltreffend zijn. Die no nonsense-mentaliteit zit ook in de bedrijfscultuur.

‘We hebben geen twee of drie bestuurslagen. We gruwelen van hiërarchie’, zegt directeur Stef Mol. De strategie van Vermetten kent drie pijlers: Ondernemerschap, Lerende Organisatie en Groei. ‘We leggen veel verantwoordelijkheid bij onze medewerkers. Leidinggevenden én medewerkers zijn helemaal niet gebaat bij een strak aangestuurde organisatie. Collega’s presteren beter als ze zelf initiatief kunnen nemen’, licht Mol toe. Daarbij is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Vermetten heeft een eigen Academy en wil een lerende organisatie zijn.

‘Fouten maken mag, mits je ervan leert; dat is ondernemend werknemerschap’, vindt Mol. Opvallend is de sterke groei die Vermetten de afgelopen jaren doormaakte. ‘Groei is geen doel op zich’, zegt de Vermetten-directeur. ‘Dat we regelmatig een kantoor overnemen, is onder andere belangrijk om aantrekkelijk te blijven voor jonge mensen. We zijn hip en happening; het zorgt voor dynamiek en biedt kansen. Overigens letten we er kritisch op of een kantoor wel bij ons DNA past. Daarnaast groeien we harder autonoom dan door overnames.’ Vermetten breidt momenteel uit in de regio Eindhoven, heeft 8 locaties in Noord-Brabant en verwacht voor 2023 een omzet van 30 miljoen. (250 FTE). Het kantoor opende onlangs haar tweede vestiging in Tilburg, direct naast de universiteit. Zo is Vermetten letterlijk in beeld bij jongeren.

Niet strak in het pak

Wat is de aantrekkingskracht van Vermetten? Drie jonge collega’s vertellen waarom zij zich hier thuis voelen. Zo kwam Tristan te Bogt in 2019 als werkstudent binnen. Eigenlijk dacht hij na zijn studie bedrijfseconomie op een finance-functie in het bedrijfsleven te solliciteren. Maar zijn teamleider overtuigde hem te blijven. Te Bogt keek mee op verschillende plekken in de organisatie en is inmiddels assistent-accountant in de audit-praktijk. ‘We gaan niet strak in het pak naar de klant, en doen niet onnodig interessant. We steken onze energie liever in de klant.’

Volgens de 27-jarige professional krijgen medewerkers al snel eigen verantwoordelijkheid. ‘Je mag mee naar klanten en ook jouw visie geven. Doordat je vrijheid en vertrouwen krijgt, ben je extra gemotiveerd goed te presteren.’ Wat te Bogt daarnaast waardeert: ‘Binnen het team voelt de een zich niet beter dan de ander. Ik vind deze no nonsense-mentaliteit heel normaal. Maar dat is het niet als ik de verhalen beluister van vrienden die bij een Big4-kantoor werken. Daar is de relatie met klanten en leidinggevenden formeler.’

Gelijkwaardig

Ook collega Bo Schoggers prijst de weinig hiërarchische cultuur bij Vermetten. ‘Ik kan altijd bij mijn leidinggevenden binnenlopen, ze zijn makkelijker te benaderen. De relaties zijn gelijkwaardig.’ Schoggers zit in het tweede jaar van de praktijkopleiding voor RA. ‘De collega’s zijn behulpzaam. Van een haantjescultuur is geen sprake. Bij Vermetten blinken we niet als individu uit, we vormen samen een team. Dat voelt zo binnen het hele kantoor’. Rudi Peeters werkte eerder als bedrijfsadviseur en relatiebeheerder in de samenstelpraktijk bij een accountantskantoor in Made. In 2016 werd dit kantoor overgenomen door Vermetten.

Onlangs verhuisde Peeters met zijn team naar een pand in Etten-Leur, samen met collega’s van andere vestigingen. Sindsdien heeft hij de leiding over een gedeelte van het team. ‘We creëerden een gemoedelijke sfeer, iedereen trekt makkelijk met elkaar op. In het team zitten veel jonge collega’s, maar ook meer ervaren mensen.’ De samenwerking tussen deze generaties verloopt soepel. ‘Er wordt naar iedereen geluisterd. Als iemand een goed idee heeft over een bepaald proces, proberen we dat uit. Het maakt niet uit of dat wordt geopperd door een junior-, medior- of senior-collega.’ Zijn collega Te Bogt herkent dat. ‘Als ik tijdens een controle- of adviesbezoek voor het eerst bij een klant kom en denk dat iets efficiënter kan, durf ik dat te zeggen.’

Lerende cultuur

Vermetten vindt daarnaast persoonlijke ontwikkeling belangrijk. De collega’s hebben elk hun eigen ervaring. Schoggers: ‘Als ik verwacht vast te lopen met school, wordt meegedacht hoe ik de week anders kan indelen waardoor ik meer tijd voor studie heb. Dat is heel ruimdenkend.’ Enkele maanden geleden behaalde Peeters zijn AA-titel. Zonder dat hij daarom vroeg gaf zijn leidinggevende hem twee dagen vrij voor het eindgesprek. ‘Zo’n belangrijk moment moest ik grondig voorbereiden.’ Te Bogt waardeert de lerende cultuur bij Vermetten. ‘Binnen het team evalueren we altijd opdrachten die we samen bij een klant uitvoerden. Het is daarnaast bijzonder dat junior-collega’s worden aangemoedigd partners om feedback te vragen. ‘Als junior ben je geneigd te denken dat het wel goed zal zijn als je niets hoort. Je wil partners niet storen. Toch trekken wij ze regelmatig aan hun jasje en daar staan ze ook voor open.’

Tekst: Ellis Bloembergen

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/