Op ontastbare hoogte, ver boven de MKB-kantoren, prijken steevast de Grote Vier accountskantoren. Opgeteld verloren de Big4 in een jaar tijd 649 fte’s. Is hun rol als aantrekkelijke werkgever uitgespeeld?

Er mogen weliswaar veel veranderingen gaande zijn in de AV-Top 50, er is altijd één constante: de top 5 wordt gedomineerd door dezelfde partijen. Op de vaste vijfde positie staat BDO, en daarboven de zogenoemde Big4: met sinds 2015 Deloitte op kop, in wisselende formaties gevolgd door PwC (nr. 2) EY (nr. 3) en KPMG (nr. 4). Daarna zijn de kantoren fors kleiner. Ter vergelijking: de omzet van de nummers 6 tot en met 15 in de AV-Top 50 is opgeteld kleiner dan de omzet van Deloitte.

Suburbanisatie

En toch is er iets aan het rommelen bij de grote vier. In boekjaar 2020/2021 ging het de Big4 niet voor de wind. Twee kantoren daalden in omzet en elk van de vier kromp in het aantal mensen. Opgeteld verlieten 649 fte de grote vier. Waar die medewerkers heen gingen? Een aanzienlijk deel trad in dienst bij MKB-kantoren. Dat wil zeggen: bij aanzienlijk kleinere kantoren. De middenmoot, de nummers 5 tot en met 15, zagen hun loonlijsten opgeteld met 2,5 procent groeien. Dat komt neer op 258 fte. Maar bij de nummers 16 tot en met 50 op de ranglijst sloten zich 447 fte aan in boekjaar 2021. Hun opgetelde werknemertal groeide met 7,1 procent. De verschuiving van groot en internationaal naar gespecialiseerd en lokaal is frappant. Zijn de Big4 hun aantrekkelijkheid als werkgever aan het verliezen?

Structurele krimp?

Of is het slechts een intermezzo in het coronajaar? Ten tijde van het schrijven van dit artikel zijn van twee van de grootste vier kantoren reeds de nieuwste jaarcijferpublicaties verschenen. Deed Deloitte een pas op de plaats in gebroken boekjaar 2020-2021, in 2021-2022 volgde de revanche. Liefst 693 fte nam de marktleider aan – genoeg om het verlies van de complete Big4 in 2021 ruimschoots te compenseren. Toch gaat het hier vooral om consultants: slechts een op de negen van deze nieuwe aanwas is aan de slag gegaan bij Deloitte Audit & Assurance. Bij PwC is de daling voortgezet: 120 fte verloor de firma. Ook daar is sprake van een uitruil van accountants, ten gunste van adviseurs. PwC Assurance zag zijn loonlijst in boekjaar 2021-2022 krimpen met 141 fte. De uitstroom van accountants zet zich daar voort. De jongste cijfers van EY en KPMG zijn ten tijde van het schrijven van dit artikel nog niet gepubliceerd.

