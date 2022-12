Er is geen kantoor waar de veranderingen zo groot zijn geweest als bij Flynth. Het grootste MKB-kantoor van het land neemt met de overname van Accon avm en controlespecialist Astrium een sprong richting de top-5. Tijd voor een interview met bestuursvoorzitter Bas Hidding, waarin hij terugkijkt en vooruitblikt.

Van alle bewegingen in de AV-Top 50 is die van Flynth (nr. 6) de opvallendste. Het kantoor nam afgelopen jaar een beslissende voorsprong op de concurrentie, door de overname van Accon avm, dat vorig jaar nog op nummer 10 prijkte. De omzet ligt ruim € 100 miljoen boven Mazars (nr. 7) dat Flynth op de lijst opvolgt. Flynth ligt als werkgever van meer dan 2.000 fte dichterbij concurrent BDO (nr. 5). Met de overnames van Accon avm en Astrium zou Flynth uitkomen op 2.232 fte. Bij die positie hoort een ambitieuze strategie: een als de grootste basisdienstverlener aan het midden- en kleinbedrijf, met een stevige positie in de agrarische sector, en met een groeiende advies- en controlepraktijk. De samenstelpraktijk – de grootste van het land – wordt grootschalig gedigitaliseerd. Kortom: Flynth wil de meest gezaghebbende stem zijn voor de MKB-accountancy. Hoog tijd dus voor een interview met bestuursvoorzitter Bas Hidding.

Afgelopen anderhalf jaar zag hij af van grote publieke interviews. Dat had alles te maken met de perikelen waarin de ondernemer zich bevond. Nu er een nieuwe raad van commissarissen is geïnstalleerd, de integratie van Accon avm haar afronding nadert en de storm is gaan liggen, blikt hij graag terug, maar vooral vooruit. Pal voor het gesprek met Accountancy Vanmorgen heeft Flynth zijn nieuwe logo onthuld: een schreefloos, modern, maar herkenbaar zakelijk blauwzwart moet het nieuwe Flynth een fris elan geven. De integratie van Accon avm en Astrium, die dit jaar zijn overgenomen, is volop gaande. Daarvan getuigt ook de locatie van dit interview: het nieuwe kantoor in kantorenpark Rijnpoort in Arnhem, waar sinds kort de beide hoofdkantoren van Flynth en Accon avm en de locaties Elst en Arnhem zijn samengekomen.

Hoe staat het met de integratie?

‘We zijn al één organisatie. De neuzen staan dezelfde kant op. Het nieuwe merk Flynth, dat vorige week is gelanceerd, moet nog landen in de markt. De naam Accon avm wordt nu uitgefaseerd. Onze controlepraktijk is al geïntegreerd. Dat moest ook wel, want het controlejaar 2022 is na afgelopen zomer van start gegaan en we werken als organisatie nu onder één kwaliteitsstelsel. De basisdienstverlening, de adviespraktijk en HR-dienstverlening zijn ver in het proces van integratie. Wij hebben het integreren gecombineerd met het vermogen doorlopend klanten te blijven bedienen.’

Hoe ziet het netwerk er op lange termijn uit?

‘Zoals dit kantoor. Het is een ontmoetingsruimte. Als bezoeker kom je in ons werkcafé binnen, niet bij een anonieme receptiebalie. Zo richten we al onze nieuwe locaties in, zie bijvoorbeeld onze nieuwe kantoren in Zwolle, Maasdijk en Amstelveen. Op termijn willen we in alle provincies zijn gevestigd, op bruisende locaties, waar je met grotere groepen collega’s kunt samenkomen. Op dit moment hebben we nog ruim 60 locaties over. We kijken nu voortdurend 18 maanden vooruit, zodat we de verbouwingen kunnen inplannen. Zoetermeer en Venlo worden de volgende samenvoegingen. Onze horizon is een netwerk met relatief grote vestigingen, waar al onze medewerkers samenwerken en waar we organisch naartoe groeien. Hoeveel? Het precieze aantal hebben we niet bepaald, maar we zullen in heel Nederland in alle provincies regionaal aanwezig blijven in de markt. Zeker meer dan 12, maar fors minder dan de 60 van nu.’

Hoe groot is het verloop binnen de organisatie?

‘Niemand hoeft zijn of haar baan te verliezen. We hebben iedereen nodig. Dat hebben we duidelijk gemaakt aan alle medewerkers van Astrium en Accon avm. Onze cultuur is warm, hartelijk, en we hebben er alles aan gedaan om collega’s dat gevoel te geven. Het verloop is niettemin hoger dan we wensten: niet bedreigend, maar wel beperkend in onze groeiambitie. Andere werkgevers zijn agressief in de markt actief. Wijzelf overigens ook.’

Wat heeft u besloten over de salarissen van medewerkers van Astrium en Accon avm?

‘Vanaf januari gelden voor hen de salarisafspraken die Flynth hanteert, inclusief onze winstdelingsregeling, die de collectieve incentive heet. Alle medewerkers kunnen financiering verstrekken aan Flynth, waarop ze een relatief hoge rente krijgen, vorig jaar 10 procent.

De harmonisatie van de salarissen gebeurt zorgvuldig en fair en is verder een zaak van techniek: verschillen in vrije dagen, de pensioenregeling aanpassen. Per saldo gaan alle medewerkers van Accon avm en Astrium erop vooruit.’

Wat merken de medewerkers van de recente tariefsverhoging van 6 procent?

‘In juli hebben we alle medewerkers een eenmalige uitkering gegeven van € 1.500. Dat hebben we doorberekend aan onze klanten. Structureel geldt voor Flynth dat de loonruimte wordt gebaseerd op de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor medewerkers van Accon avm gold die compensatie niet.’

Wat zijn uw plannen met de grote samenstelpraktijk?

‘Flynth is op afstand de grootste leverancier van samenstelverklaringen. Onze strategie is onze basisdienstverlening digitaal te transformeren. Data zijn de grondstof voor onze adviezen aan klanten. Daarom is onze omvang van belang. Dit vergt een behoorlijke investering, die al gaande is: we hebben een breed gespecialiseerd dataspecialistenteam samengesteld dat een data lake zal bouwen, samen met softwareleveranciers. Met welke ICT-partijen we in zee gaan, kan ik nog niet zeggen, maar zeker is dat we de data van onze klanten in eigen beheer zullen houden. Dat alles vraagt van onze mensen een belangrijke investering; onze medewerkers moeten op een andere manier leren omgaan met data. Daarvoor zijn wij uitstekend gepositioneerd.’

Welke positie ambieert Flynth in de agrarische sector?

‘Een derde van onze omzet komt uit de agrarische sector. Het samenwerken, dat vanouds in de agrarische sector gebeurt, zit ook in de wortels van Flynth. We zijn en blijven lid van de VLB, de belangenvereniging van accountantskantoren die zijn gericht op de agrarische sector. We zijn als dienstverlener aan de agrarische sector een belangrijke gesprekspartner van de ministeries van Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We zijn op dit moment de marktleider in de melkveehouderij, de glastuinbouw, en delen van de akkerbouw. Dat past bij onze sectoraanpak: klanten waarderen ons om onze diepe branchekennis. Die positie beogen we ook in de bouw en detailhandel. Daarnaast willen we middels onze auditpraktijk onze sterke posities in de markt voor onderwijs en lagere overheden verder uitbreiden.’

Flynth wil met zijn controlepraktijk 15 procent van de totale omzet genereren. Hoe dicht bent u bij dit doel?

‘De overname van Astrium leverde ons ruim € 5 miljoen aan extra auditomzet. Maar we zijn ook autonoom gegroeid. Onze controlepraktijk zal dit jaar goed zijn voor € 27 miljoen aan omzet. Dat komt neer op bijna 9 procent van de totale omzet.’

De controlepraktijk van Accon avm leed afgelopen jaren een miljoenenverlies. Is audit voor Flynth een hoofdpijndossier?

‘Zeker niet. Accon avms praktijk was gezond, leverde hoge kwaliteit en had een uitstekend team, dat niet onder deed voor de controlepraktijk van Astrium. De gefuseerde controlepraktijk van het huidige Flynth is winstgevend en levert een goede bijdrage aan het bedrijfsresultaat.’

Hoe heeft Flynth binnen één jaar die ommekeer kunnen realiseren?

‘Nou, Accon avm had last van het staken van het OOB-regime. Voor de te kleine praktijk was het moeilijk om te voldoen aan de eisen van de toezichthouder, om te blijven investeren in kwaliteitssystemen.’

Sluit Flynth uit ooit een OOB-kantoor te worden?

‘Ja. We willen geen OOB-kantoor worden. We willen een toonaangevend controlekantoor zijn voor het MKB. En dankzij de overname van Astrium hebben we ook toegang tot de controlepraktijk in de onderwijssector en bij lagere overheden. Daarop richten we ons, niet op beursfondsen of financiële instellingen.’

Zou u binnen afzienbare termijn nog een overname zoals Astrium willen doen?

‘Een grote omvang is van belang. Naast groei in audit en in de genoemde sectoren, willen we groeien in adviesdiensten. We ontwikkelen bijvoorbeeld specialisaties in HR-advies, subsidie-advies en duurzaamheidsadvies.

We doen dat stapsgewijs, door strategisch ecosystemen op te bouwen in samenwerking met specialistische partijen. Die samenwerkingen zouden nadien kunnen leiden tot overnames. Overnamekandidaten moeten passen in dit strategisch kader.’

Accon avm kostte Flynth € 1, met overname van de financiële verplichtingen. Hoe gezond is de huidige balans van Flynth?

‘Kerngezond, zonder externe financiering. Daarmee zijn we in staat komende jaren investeringen te doen. Dat kan gaan om investeringen in kennis van mensen, in onze dienstverlening en in volgende acquisities.’

Hoe vol zit de oorlogskas?

‘We denken niet in termen van oorlogskassen. Ik ga ook geen bedragen noemen. We zullen elke mogelijke volgende overname beoordelen zoals we afgelopen jaren hebben gedaan. Dat willen we financieel gezond doen.’

Welke solvabiliteit past bij zo’n gezonde balans?

‘Rond de 25 procent vinden wij een gezonde solvabiliteit, zeker als je geen risicovolle posten op de balans hebt staan.’

Hoe kijkt u als bestuurder aan tegen nieuwe dienstverlening op het terrein van duurzaamheid?

‘Duurzaamheid zit in de genen van Flynth. We willen onze bijdrage leveren door onze klanten te helpen zelf duurzamer te presteren. We hebben daarom een aparte adviesgroep voor energieadvies en CSRD. Onze ambitie is met die groeiende praktijk leidend te zijn voor het MKB.’

Is dat missiewerk of bespeurt u al een gezonde marktvraag?

‘We bevinden ons op het kantelpunt van de markt. We zien dat de vraag van onze klanten toeneemt. Voor onszelf maakt een dergelijke specialisatie ons bovendien aantrekkelijker als werkgever. Onze omvang en onze nieuwe ambities in duurzaamheid en digitalisering trekken nieuw talent aan.’

Afgelopen jaar was roerig voor Flynth. Naast het foutherstel bij Accon avm en de overname van dat kantoor, benoemde de Ondernemingskamer twee tijdelijke commissarissen na het vertrek van de raad van commissarissen in maart. Ook voerde Flynth zelf twee statutenwijzigingen door, waarbij de laatste de eerdere vennootschappelijke afspraken grotendeels lijkt te herstellen.

Waarom kon dat niet in één keer?

‘Ik bestrijd die lezing. Kijkend naar komende wetgeving zijn we al in 2020 veel breder gaan kijken of onze statuten wel toekomstbestendig waren. In onze huidige statuten is onze doelstelling als organisatie en hoe die zich verhoudt tot de holding en de aandeelhoudersstichting nog beter verwoord. Ik ben ongelooflijk blij met de huidige statuten en met onze nieuwe raad van commissarissen. Eigendom en beroepsuitoefening liggen niet te dicht bij elkaar, zoals bij organisaties met een partnerstructuur waar dat echt een uitdaging is. De rode draad in de hele periode is dat bij Flynth het eigendom in onafhankelijke hand ligt. Dat is altijd geborgd geweest. Er valt verder niet zo veel meer te zeggen over de zaak.’

Afgelopen zomer onthulde Het Financieele Dagblad dat er sprake was van manipulatie van de boeken van Accon avm door voormalig topman Guus Delger. De betrokken aandeelhouder, bestuurders en commissarissen zagen desondanks af van aangifte van fraude. Het FD beschreef dat de betrokkenen geen slapende honden bij de FIOD wakker wilden maken.

Hoe kijkt u als bestuurder van de rechtsopvolger daarop terug?

‘Bij de overname hebben wij als koper zorgvuldig onderzoek gedaan naar het foutherstel. Onze constatering is dat bedrijf en klantbediening niet werden geraakt. Daarmee hebben we het incident achter ons gelaten. Het maakt geen onderdeel uit van het nieuwe Flynth.’

Begrijpt u de beweegredenen van de bestrokkenen om van aangifte af te zien?

‘Ik verwijs je naar wat ik al zei. We hebben het gezonde bedrijf Accon avm overgenomen. En we hebben geen verantwoordelijkheid naar de oude aandeelhouder en de oude raad van commissarissen. De zaak gaat Flynth niet aan.’

Heeft u overwogen zelf aangifte te doen?

‘Nee, we hebben er ons met name op gericht te onderzoeken wat zich heeft afgespeeld, om te voorkomen dat datgene bij Flynth zou terechtkomen. Op basis van dat onderzoek hebben we geconcludeerd dat het niet onze taak is om aangifte te doen.’

Wat kan de accountancy leren van de kwestie Accon avm?

‘Zuiver handelen, een professioneel kritische instelling – die zijn essentieel. De zaak is een gelegenheid om als sector in de spiegel te kijken. De kwestie onderstreept hoe belangrijk de rol van accountants is bij klanten.’

Heeft u weleens gedacht: had ik dit maar anders gedaan?

Na een stilte: ‘Nee. Nee, niet. De periode heeft mij geleerd hoe belangrijk het is je te blijven richten op je missie, dicht bij jezelf te blijven, juist bij ingrijpende ontwikkelingen. Nee, het is geen eenzame positie geweest. We deden dit als bestuur, in samenspraak met de twee interim-commissarissen en met externe adviseurs die ons bijstonden. Als bestuur wilden we zuiver, transparant en op onze missie gericht blijven, ons niet laten afleiden door zaken die de buitenwacht anders ziet. Zo heb ik het ervaren.’

Tekst: Wilbert Geijtenbeek

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/.