Borgstelling voor gezonde glastuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen

De ministerraad heeft ingestemd met een borgstellingsregeling voor glastuinders die door de hoge gasprijzen op korte termijn in liquiditeitsproblemen komen. De regeling past in het steunpakket om de glastuinbouwsector door de huidige moeilijke periode te helpen.

Het borgstellingskrediet voor de Landbouw is bedoeld voor glastuinbouwbedrijven die in de kern gezond zijn, maar hun rekeningen niet meer kunnen betalen én geen krediet van de bank krijgen vanwege de huidige onzekere situatie. Banken kunnen hier in de loop van januari een beroep doen om deze bedrijven een lening te verstrekken. Het Rijk staat garant voor een deel van de lening.

Gezonde bedrijven

Met de regeling is een beperkt aantal bedrijven geholpen dat een goed perspectief heeft voor de langere termijn. Bij de toekenning speelt mee dat zij kunnen bijdragen aan het doel om in 2040 een klimaatneutrale glastuinbouw te realiseren. Voor deze categorie bedrijven kan de borgstelling het verschil betekenen tussen noodgedwongen stoppen of perspectief houden op een gezond bedrijf voor de lange termijn.

De borgstelling is de laatste maatregel van een breder pakket om de glastuinbouw door de huidige moeilijke situatie te helpen. Eerder is het budget voor subsidies op energiebesparing verhoogd, zodat meer tuinders ervan gebruik kunnen maken. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd voor het MKB, waar ook glastuinders gebruik van kunnen maken. Dat biedt bedrijven de mogelijkheid om tot € 160.000 steun te krijgen, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Met het gehele pakket kan een deel van de glastuinders dat in de problemen komt door de torenhoge gasprijzen een steun in de rug krijgen van de overheid.

Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten onderdeel tijdelijke kredietfaciliteit voor de glastuinbouw