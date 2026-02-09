ING: gematigde omzetgroei accountants, consolidatie zet door in 2026

ING voorspelt in de meest recente sectorupdate voor dit jaar een tariefstijging van opnieuw minimaal 4% in de accountantsbranche en een aanhoudende consolidatie.

Daarmee zouden de tarieven voor accountantsdiensten voor het vijfde jaar op rij met ten minste 4% omhoog gaan. Dat komt met name door aanhoudende personeelstekorten en kosten van strengere regelgeving. “Door een aantrekkende economie verwachten we voor accountantsdiensten in 2026 een groei van 2% in het aantal gefactureerde uren.”

Boekhoudtarieven meest gestegen

Afgelopen jaar zijn de tarieven voor accountantsdiensten gemiddeld met 4,2% gestegen, met de sterkste toename bij boekhoudkundige diensten (+5,5%). De tarieven voor financiële audits namen met 4% toe, terwijl adviesdiensten gemiddeld 3,5% duurder werden. “De hogere tarieven zijn deels het gevolg van strengere wet- en regelgeving, die leidt tot intensievere en daarmee duurdere controles. Daarnaast vormen ze een compensatie voor de oplopende personeelskosten als gevolg van een aanhoudend krappe arbeidsmarkt, ondanks dat er personeel vrijkomt van CSRD.”

Groei audit stabiel

Door toenemende bedrijfsinvesteringen zal de vraag naar adviesdiensten ook weer gaan groeien, zowel op financieel gebied als op het terrein van digitale transformatie en duurzaamheid. De geopolitieke onzekerheid remt die groei wat af. “De auditpraktijk is daarentegen aanzienlijk minder gevoelig voor economische schommelingen, jaarrekeningen moeten nu eenmaal worden goedgekeurd, en deze levert jaarlijks een stabiele en voorspelbare groei op.”

Door de aanpassingen in de CSRD-regels valt een deel van de verwachte omzetgroei uit duurzaamheidsrapportages voor accountantskantoren de komende jaren weg. “Waar mogelijk wordt personeel daarom overgeplaatst naar andere afdelingen om de capaciteit elders in de organisatie in te zetten”, aldus ING.

Personeelstekort remt groei, stuwt tarieven

Desondanks was er eind 2025 nog altijd bij de helft van de accountants-, advocaten- en notariskantoren sprake van personeelstekorten, zo blijkt uit de meest recente CBS-Conjunctuurenquête. De hoge werkdruk, de relatief zware opleiding, vergrijzing en het onaantrekkelijke imago van de sector zorgen voor hoge uitstroom en lage instroom. “Het aanhoudende personeelstekort remt de groei bij accountantskantoren. Er is meer dan genoeg werk, maar onvoldoende capaciteit om aan alle vraag te kunnen voldoen. Hierdoor worden accountantskantoren selectiever in het aannemen van nieuwe klanten en ontstaat er meer ruimte om de tarieven te verhogen.”

ING ziet ook de trend van offshoring en wijst naar AFM-cijfers, die laten zien dat het aandeel uitbestede uren is toegenomen van 9% in 2022 naar 17% in 2025. “Door deze verschuiving komt in Nederland meer tijd vrij voor de complexere werkzaamheden, wat het beroep aantrekkelijker moet maken.”

AI-kansen in audit

Personeelstekorten maken efficiënt werken noodzakelijk en daar komt AI om de hoek kijken. “Inmiddels wordt AI al ingezet voor het opstellen en controleren van contracten. Hoewel toepassingen binnen de audit nog veelal in de experimentele fase zitten, kan AI accountants ook daar ondersteunen. Het gebruik van AI versnelt processen en verhoogt de kwaliteit doordat het minder foutgevoelig is en sneller mogelijke fraude kan opsporen. Dit vraagt wel om andere vaardigheden van de accountant, zoals het effectief toepassen van AI-tools, datagedreven analyse en een sterk ontwikkeld kritisch denk- en oordeelvermogen.”

Grensoverschrijdende consolidatie

Volgens ING is de interesse van Nederlandse accountantskantoren voor private equity beduidend hoger dan in veel andere Europese landen. “Naast private equity zijn ook zelfstandige accountantskantoren actief op de overnamemarkt. Het gevolg is dat accountantskantoren steeds groter worden. Veel kantoren ambiëren een top 10-positie om aantrekkelijk te blijven voor medewerkers in een structureel krappe arbeidsmarkt.” De bank verwacht dat de consolidatie ook in 2026 doorgaat, niet alleen door overnames in Nederland, maar ook grensoverschrijdend.