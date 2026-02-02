Boekhouder wordt iets duurder in 2026

Het platform bevroeg 130 administratie- en accountantskantoren uit het eigen netwerk. Van die groep zegt 28,5% de tarieven gelijk te houden. De rest denkt de prijzen op te gaan schroeven. Daarbij verwacht 36,9% een stijging van 1 tot 3% en 33,1% voorziet een stijging van 4 tot 7%. Een kleine minderheid van 1,5% denkt de boekhouddiensten minimaal 8% duurder te maken.

Concurrerend blijven

Volgens Boekhouders.nl is de ligt de verwachte tariefstijging in lijn met eerdere trends. “Volgens ING stegen de tarieven voor boekhouddiensten de afgelopen vier jaar telkens met minimaal 4%.” 2023 liet een uitschieter zien: toen gingen de tarieven met gemiddeld meer dan 6% omhoog. Het platform schrijft de beperkte wijzigingen toe aan het opvangen van stijgende operationele kosten, waarbij kantoren tegelijk concurrerend willen blijven in de markt. “Daarnaast houden kantoren ook rekening met de jaarlijkse inflatiecorrectie; voor 2026 bedraagt de wettelijke inflatiecorrectie 2,9%.”