Tarievenoorlog raakt VS en Europa hard

De hogere importtarieven van Trump komen hard aan bij het Amerikaanse bedrijfsleven. Voor 23% van alle import kunnen Amerikaanse bedrijven de hogere kosten niet doorberekenen. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade.

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “Amerikaanse bedrijven die producten uit het buitenland halen moeten door de tariefsverhoging in veel gevallen fors duurder inkopen. Voor de meeste producten wordt die prijsverhoging doorberekend aan afnemers of de Amerikaanse consument. Maar in extreem prijselastische sectoren kan dat niet omdat klanten en consumenten dan naar de concurrent overstappen waar het product goedkoper is.”

“Het is voor deze bedrijven kiezen uit twee kwaden: Wel doorberekenen van de extra importtarieven kost je omzet omdat klanten weglopen. Bereken je de kosten niet door dan krijgt de marge een dreun en moet je oppassen dat je geen verlies draait.”

Elders inkopen

Volgens Geeroms zoeken veel Amerikaanse importeurs naar nieuwe leveranciers in andere landen. “Je ziet toeleveringsketens veranderen. De Amerikaanse invoer uit China is dit jaar met bijna 20% gedaald. Landen als Vietnam, India en Thailand varen er wel bij: hun export van vooral consumentengoederen naar zowel de VS als Europa steeg dit jaar juist tientallen procenten. Vietnam bijvoorbeeld heeft inmiddels 35% van de Amerikaanse schoenenmarkt in handen en is daarmee China gepasseerd als grootste leverancier van schoenen.”

Europese bedrijven

Door de hogere tarieven worden Europese fabrikanten voor Amerikaanse afnemers fors duurder. Geeroms: “Om niet gepasseerd te worden zijn Europese bedrijven welhaast gedwongen prijzen te verlagen, hun productie te verplaatsen of rigoureus te snijden in kosten. Daarbovenop komen nog eens flinke administratieve lasten die de winstmarge verder onder druk zetten. Denk aan het extra werk dat nodig is om de productie te verplaatsen of alternatieve logistieke routes te vinden.”

Daarbovenop komt de verzwakte dollar. Geeroms: “Europese bedrijven voelen de zwakkere dollar dubbel in hun portemonnee. Doordat de Amerikaanse munt minder waard is, krijgen Europese exporteurs minder euro’s terug voor hun omzet in de VS. Tel daarbij op de extra importkosten; dat vreet van twee kanten aan de marge.”

Verder wijst Geeroms op de extra douaneformaliteiten: “Bedrijven hebben last van de extra papierwinkel. Voor importproducten moet een hele uitleg worden aangeleverd. Bedrijven zijn drie tot vier keer zo veel tijd kwijt aan de administratie van een zending.”

Nederland

Kijkend naar Nederland noemt Geeroms meteen grote bedrijven als ASML (chipmachines), NXP (chips), Tata Steel IJmuiden (staal) en VDL Groep (auto- en busonderdelen). “Die voelen de pijn van hogere invoerheffingen heel direct, omdat zij voor een aanzienlijk deel afhankelijk zijn van de Amerikaanse markt. Ook de land- en tuinbouw ondervindt hinder: export van bloemen, zuivel en agrifoodproducten naar de VS wordt lastiger door hogere kosten en strengere controles. Het gevolg is een mix van exportverlies, margedruk en onzekerheid over werkgelegenheid, vooral in de regio’s Brabant, Limburg en Noord-Holland waar agrifood stevig is verankerd.”

Bron: Allianz Direct