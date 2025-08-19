ING: accountantstarief opnieuw 4% omhoog, AI maakt weg vrij voor adviesrol

ING Research verwacht dat accountants in 2025 en 2026 blijven profiteren van de gunstige economie: het aantal gefactureerde uren zal met 2,5% stijgen, denkt de bank. “Daarnaast stijgen de tarieven voor accountantsdiensten naar verwachting in 2025 voor het vierde jaar op rij met ten minste 4%. Dit komt onder meer door personeelstekorten en extra werk voortvloeiend uit nieuwe regelgeving. Ook de handelstarieven van Trump leveren extra werk op.”

Volumegroei tot eind volgend jaar

Diezelfde personeelstekorten maken samen met complexere regelgeving en de opmars van AI dat de accountant nog meer strategisch adviseur wordt van de klant, terwijl het uitvoerende werk grotendeels gedigitaliseerd wordt. In het vooruitzicht Accountancy van ING Research staat dat bedrijven meer investeren en daardoor meer adviesdiensten gaan vragen. De importheffingen van de VS zorgen voorlopig voor meer werk omdat bedrijven wegwijs moeten worden gemaakt. “Deze factoren werken ook in 2026 nog door, we verwachten daarom voor 2026 eveneens een volumegroei van 2,5%.” Dat betekent grofweg dat de omzet van de accountancysector in elk geval dit jaar zo’n 6,7% gaat toenemen.

AI maakt ruimte voor maatwerkadvies

De tariefstijging, vorig jaar 4,2%, zal voor het vierde achtereenvolgende jaar op dat niveau liggen doordat de arbeidsmarkt krap blijft. Wel gaat de efficiëntie omhoog: “Naar verwachting kan een deel van de werkzaamheden in de accountancybranche op termijn door AI worden uitgevoerd. AI kan relatief snel grote hoeveelheden data analyseren en afwijkende trends signaleren. Dit komt zowel de efficiency als de kwaliteit van de werkzaamheden ten goede. Overigens blijft menselijke expertise vooralsnog nodig om de uitkomsten van AI te interpreteren en te valideren”, stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Research. “Dit vraagt om andere vaardigheden van een accountant, zoals kennis van AI-tools en data-analyse.”

Klanten vragen steeds meer strategisch inzicht. “Door technologie slim in te zetten en meer datagedreven te werken ontstaat ruimte voor maatwerkadvies met focus op duurzaamheid, innovatie en toekomstbestendigheid. De rol van de accountant transformeert hierdoor naar een strategisch partnerschap. Door nu te investeren in digitale transformatie en strategische innovatie positioneren accountantskantoren zich als toekomstbestendige spelers in een snel veranderende wereld.”

Toenemend belang private equity

ING noemt ook de opmars van private equity, die in 2024 zorgde voor een weer wat groter aantal fusies en overnames: 115 tegen 85 in 2023. Dat is nog niet zoveel als in piekjaren 2021 en 2022, met 150 of meer overnames. “Voor dit jaar worden opnieuw meer fusies en overnames verwacht. Zo namen de investeringen door private equitypartijen in de eerste helft van 2025 een vlucht. Dit betrof met name investeringen in grotere kantoren, zoals Crowe Foederer, JAN, Grant Thornton Nederland en Baker Tilly Nederland.” Het marktaandeel van private equity in audits is volgens de AFM inmiddels opgelopen naar 30%.