Entrpnr breidt uit met drie administratiekantoren

Boekhoudkantoor Entrpnr uit Harderwijk heeft de administratiekantoren York Administraties, ZZP Belastingadviseurs en PSA Financials & Consultancy per 1 januari overgenomen. De uitbreiding moet Entrpnr verder doen groeien, zegt CEO Steven Lagerwij. ‘We willen naar een omzet van meer dan 10 miljoen euro in 2024.’

De huidige teams van York en PSA zijn inmiddels verhuisd naar het kantoor van Entrpnr in Rotterdam. Het team van ZZP Belastingadviseurs zal te zijner tijd worden ondergebracht op een nieuw Entrpnr-kantoor in Utrecht. Het klantenbestand van de drie bedrijven wordt op termijn geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Entrpnr. Dat versterkt met de overnames de positie in het segment zzp, eenmanszaak en mkb. ‘Wij hebben flinke ambities om te groeien’, zegt Steven Lagerwij, CEO van Entrpnr. ‘Dat doen we organisch en door ons netwerk uit te breiden met kantoren die op dezelfde markt opereren en dezelfde werkwijze hebben. We herkennen bij elkaar dezelfde betrokkenheid bij de ondernemers. Alle drie de teams leveren net als wij bij Entrpnr naast een volledig verzorgde administratie, praktische oplossingen voor ondernemers om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Door onze krachten te bundelen, kunnen we voor onze klanten een nog betere sparringpartner zijn.’

Duale strategie

Entrpnr heeft vestigingen in Harderwijk, Amsterdam, Rotterdam en op Curaçao. Het medewerkersbestand van het bedrijf is met 12 mensen uitgebreid door de overnames; in totaal heeft Entrpnr nu 80 mensen in dienst. ‘We hanteren een duale strategie: naast overnames blijven we autonoom groeien; vorig jaar hebben we er 450 klanten bij gekregen’, aldus Lagerwij. Die autonome groei is mede te danken aan het twee jaar terug in de markt gezette platform NOTRS, waarmee ondernemers snel een bv, vof of stichting kunnen oprichten. ‘We hebben inmiddels zo’n duizend oprichtingen verzorgd en de link met de rest van onze dienstverlening is dan snel gemaakt. Als startende ondernemer heb je immers ook een boekhouder nodig.’ Voor de buy-and-buildstrategie wordt voorlopig geen vreemd geld aangetrokken, aldus de CEO. ‘Overnames blijven we voorlopig met eigen middelen bekostigen.’

Vergroting slagkracht

York Administraties (Rotterdam) werd in september 1997 door Leo van Winden opgericht onder de naam Administratiekantoor L. van Winden. In 2012 ging het kantoor verder onder de naam York Administraties. Van Winden geeft aan dat het behouden van voldoende slagkracht om mee te kunnen ontwikkelen een belangrijke drijfveer was om zich aan te sluiten bij Entrpnr. ‘Als onderdeel van de groep ontstaat er meer ruimte voor specialismen binnen het team en kunnen we blijven investeren in kwalitatieve dienstverlening.’ Naast de 300 klanten neemt Entrpnr ook de vier medewerkers van York over. Van Winden is eveneens bij Entrpnr in dienst getreden.

Alternatief voor onpersoonlijke kantoren

Belastingconcept ZZP Belastingadviseurs (vijf medewerkers) werd in 2018 opgericht. Oprichter Max Verhoeven wil door zelfstandige belastingadviseurs te combineren met een intelligent online platform ondernemers een voordelig alternatief bieden voor ‘dure en onpersoonlijke boekhoudkantoren’. ‘Datzelfde streven vinden we terug bij Entrpnr: ook zij gaan voor optimale dienstverlening op het gebied van boekhouding en fiscale zaken met behoud van een persoonlijke aanpak.’ Het team van ZZP Belastingadviseurs, nu gevestigd in Nieuwegein, zal te zijner tijd worden ondergebracht op een nieuw Entrpnr-kantoor in Utrecht. Met het team worden eveneens circa 300 klanten overgenomen.

PSA Financials & Consultancy heeft vestigingen in Den Haag en Rotterdam en richt zich volgens managing director Perry Asmowidjojo – die net als Leo van Winden bij Entrpnr in dienst is getreden – volledig op persoonlijk advies. ‘Wij nemen onze klanten de volledige administratie uit handen en bieden online actuele bedrijfscijfers zodat zij zorgeloos kunnen ondernemen. Diezelfde aanpak herkennen we bij Entrpnr.’ PSA werkt net als Entrpnr met de software van Yuki.