Entrpnr Group lanceert nieuw online platform NOTRS

Boekhoudkantoor Entrpnr uit Zeewolde heeft het nieuwe online platform NOTRS gelanceerd. NOTRS is onderdeel van de Entrpnr Group en richt zich op het snel en volledig online oprichten van een bv, vof of stichting. Via NOTRS speelt Entrpnr met ondersteuning bij rechtsvormkeuze en het oprichten van nieuwe ondernemingen, in op een duidelijke behoefte bij startende ondernemers.

NOTRS is binnen Entrpnr de specialist in rechtsvormkeuze en bekijkt voor startende ondernemers welke rechtsvorm het beste bij de betreffende onderneming past. Na de keuze wordt het oprichten van de rechtsvorm online en binnen enkele werkdagen volledig verzorgd door NOTRS.

Volledig online

Entrpnr is voor dit platform een samenwerking aangegaan met een landelijk opererend notariskantoor. “We hebben de koppen bij elkaar gestoken en onderzocht hoe we het proces kunnen vereenvoudigen. Zo hebben we dit model ontwikkeld waarbij ondernemers volledig online een nieuwe entiteit kunnen oprichten”, vertelt CEO van Entrpnr Steven Lagerwij.

Entrpnr speelt met het nieuwe platform in op een duidelijke behoefte bij (startende) ondernemers, meldt het boekhoudkantoor. Lagerwij: “De keuze voor een rechtsvorm is belangrijk, want de rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor de schulden van een bedrijf en de verplichtingen aan de belastingdienst. Wij zien dat veel startende ondernemers de impact van die keuze niet goed kunnen inschatten. Daarnaast kunnen de kosten voor het oprichten van een bv of andere rechtsvorm, flink oplopen. Als je langs moet bij een notaris, ben je al gauw €1000,- kwijt.”

“Buy-and-build strategie”

De lancering van NOTRS past in de officieuze “buy-and-build strategie” van het boekhoudkantoor. Eerder dit jaar nam de organisatie medespelers The Mercenary en Tbena over en opende zij een nieuw kantoor op Curaçao.

Lagerwij: “Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om de onderneming te laten groeien. Daarbij kijken wij naar interessante ondernemingen die een mooie toevoeging zijn op ons bestaande klantenbestand en dienstenpakket, maar luisteren we ook heel goed naar onze klanten. De oprichting van NOTRS is het directe gevolg van een sterke behoefte aan snelle en betaalbare ondersteuning in die zo hectische en bepalende opstartfase van een beginnende onderneming.”