Qconcepts, VanLoman en Forward bouwen fiscaal-auditplatform verder uit

Qconcepts, VanLoman en Forward Fiscalisten zijn een strategische alliantie aangegaan. Met de toetreding van Forward Fiscalisten breidt het kwaliteitsplatform dat Qconcepts en VanLoman in 2025 startten verder uit.

De samenwerking is een reactie op toenemende druk in de accountancy- en adviesmarkt. Kantoren zoeken schaal, specialisatie en aantrekkingskracht op talent, terwijl regelgeving en klantverwachtingen complexer worden.

Groeiende druk

Volgens Qconcepts-bestuurder Cor Pijnenburg is samenwerking nodig om relevant te blijven. Door krachten te bundelen ontstaat meer slagkracht, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De alliantie vergroot het bereik in sectoren en regio’s, en moet leiden tot een breder dienstenaanbod richting klanten. De drie partijen positioneren zich nadrukkelijk als kwaliteitsplatform, waarbij vakmanschap en specialistische kennis centraal staan.

Fiscale versterking

Met de komst van Forward Fiscalisten wordt vooral de fiscale component uitgebreid. Het kantoor, met circa 25 fiscalisten, richt zich op ondernemers, familiebedrijven en (inter)nationale ondernemingen en brengt expertise in op onder meer herstructureringen, estate planning en complexe vennootschapsbelastingvraagstukken. VanLoman, met ruim 50 professionals, en Forward Fiscalisten werken al langer samen binnen netwerken en klantrelaties. Volgens beide partijen vergemakkelijkt dat de integratie binnen het platform.

Naar één fiscaal team

Hoewel Forward Fiscalisten zelfstandig blijft opereren, ligt verdere integratie voor de hand. De betrokken kantoren verwachten dat hun fiscale teams steeds meer als één geheel gaan functioneren. Het doel is schaalvoordelen te benutten en de professionalisering te versnellen. Daarmee willen de partijen concurrerender worden, zowel richting klanten als op de arbeidsmarkt.

Veranderende markt

De alliantie past in een bredere trend waarin middelgrote kantoren zich organiseren rond gespecialiseerde platforms. In plaats van volledige fusies kiezen partijen vaker voor samenwerking met behoud van eigen identiteit. Voor accountants betekent dit dat de scheidslijn tussen audit en tax verder vervaagt, terwijl tegelijkertijd meer nadruk komt te liggen op kwaliteitssystemen en sectorgerichte expertise.

Met circa 180 auditprofessionals bij Qconcepts en aanvullende fiscale capaciteit bij VanLoman en Forward ontstaat een speler die zich nadrukkelijk richt op het hogere middensegment en internationale klanten.