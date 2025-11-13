Home » Doe mee aan het hapiness-onderzoek van Qconcepts

Doe mee aan het hapiness-onderzoek van Qconcepts

In busy season beoordeelden audit professionals hun werkgeluk met een 7,0. Hoe is dat buiten het drukke seizoen? Qconcepts onderzoekt het met deze tweede editie van de Audit Happiness Barometer.

13 november 2025 door Accountancy Vanmorgen

Met het huidige onderzoek vergelijkt Qconcepts de input van audit professionals in dit low season met de resultaten uit afgelopen busy season. Deelnemen aan deze editie van het onderzoek is eenvoudig: vul hier de vragenlijst in. Dit duurt ongeveer 5 minuten en is volledig anoniem.

Busy season

Na jarenlang algemeen onderzoek naar werkgeluk startte Qconcepts in busy season 2025 met de Audit Happiness Barometer. Aan deze peiling deden ruim 200 audit professionals mee, die hun happiness tijdens busy season beoordeelden met een 7,0. Het meest happy werd men van hun team (7,9), het minst happy van hun werk-privé balans (6,3). De meest opvallende uitkomst was: hoe langer de audit professional bij dezelfde werkgever werkt, hoe lager de happiness wordt. Download de resultaten hier.

Arbeidsvoorwaarden

Naast de audit happiness barometer doet Qconcepts ook elk jaar een arbeidsvoorwaardenonderzoek. Hiermee kunnen audit professionals hun arbeidsvoorwaarden benchmarken. Het nieuwe onderzoek start in het voorjaar van 2026. Resultaten uit editie 2025 zijn hier te vinden.

