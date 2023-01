NBA introduceert diversiteitsconvenant voor accountantskantoren

De NBA heeft alle accountantskantoren die wettelijke controles verrichten gevraagd om een diversiteitsconvenant te ondertekenen. Inmiddels hebben 26 kantoren dat gedaan.

Het convenant is opgesteld vanuit de overtuiging dat meer inclusie en diversiteit rechtvaardig, noodzakelijk, logisch en slim is. Het doel ervan is om de personele samenstelling, ook wat betreft accountants, binnen de kantoren diverser te maken. De accountantskantoren geven met de ondertekening aan te streven naar een diverse samenstelling op alle niveaus. ‘Dit om de teruglopende mate van diversiteit richting de (sub)top tegen te gaan (cohortconsistentie) en om een inclusieve organisatie te zijn.’ Van de tien grootste accountantskantoren heeft alleen Alfa het convenant nog niet getekend. Ook partijen als RSM, Moore DRV, Abab, Crowe Foederer, Countus en ETL ontbreken nog.

Breed zien

Het convenant moet bewustwording stimuleren, zegt Ruth Sival-Groenveld, eigenaar van ORG Accountant & Belastingadviseurs en samen met onder anderen Rozanne Hermsen, Richard Mulder en Ilona van Grimbergen-Louwers ambassadeur voor de communities Inclusie en Diversiteit en Women Leadership. ‘Inclusie en diversiteit moet je heel breed zien. Het gaat over HR-beleid – welke mensen trek je aan? – maar ook over cultuur. Als werkgever moet je inclusie uitstralen. Een discriminerende opmerking kun je afdoen als een grapje, maar het gaat erom hoe de ontvanger het ervaart. En heb je oog voor problemen die mensen raken? Iemand heeft een kinderwens, maar kampt met vruchtbaarheidsproblemen. Op zulke momenten heb je behoefte aan steun.’

Ook bij kleine kantoren

Juist ook bij kleinere kantoren is inclusie en diversiteit belangrijk, zegt Sival-Groenveld. ‘Misschien is er in een klein kantoor minder verloop waardoor je niet zo snel iemand met een andere achtergrond in een leidinggevende functie kan aannemen, maar je kunt wel mensen een kans geven die normaal niet zo makkelijk door de selectie komen. Iemand met een lichamelijke beperking of met autisme. Het vraagt lef om dingen anders te doen, maar als organisatie profiteer je ervan. Het zorgt voor een bredere blik en nieuwe inzichten. Je daagt elkaar meer uit, als niet iedereen aan hetzelfde profiel voldoet. De krapte op de arbeidsmarkt biedt in dat opzicht ook kansen om niet voor de meest voor de hand liggende optie te gaan.’

Geen non-onderwerp

Volgens Richard Mulder, accountant bij De Hooge Waerder Accountants, moeten er minimaal honderd ondertekenaars bijkomen. ‘Toen ik op een ledenvergadering van de NBA aan mijn tafelgenoten vertelde dat ik mij inzette voor inclusie en diversiteit vonden ze dat een non-onderwerp. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Als mensen op maandagochtend bij de koffieautomaat praten over wat ze het weekend gedaan hebben, wil ik kunnen vertellen dat ik de Gay Pride heb bezocht.’

De NBA houdt op 16 februari een startbijeenkomst met de ondertekenaars van het diversiteitsconvenant.