Poll: geen meerderheid voor Engels bij Accountantskamer

Hoewel de accountancy een internationaal karakter heeft, vinden lezers van Accountancy Vanmorgen niet dat de Accountantskamer klachten in het Engels moet behandelen. Een kleine 30 procent meent dat dit een goed idee is. Dat blijkt uit de poll die sinds vorige week op deze website stond. Op LinkedIn zijn echter veel meer voorstanders.

Aanleiding voor de poll was het besluit van de Accountantskamer om een Engelstalig klaagschrift niet in behandeling te nemen. Volgens het tuchtcollege is de voertaal in de Nederlandse rechtspraak het Nederlands, en daarvan kan slechts in uitzonderingsgevallen worden afgeweken. De klager, een buitenlandse ondernemer die in Nederland actief was en een verschil van mening kreeg met zijn Nederlandse accountant, stelde dat hij het Nederlands onvoldoende machtig was om een klaagschrift in het Nederlands te schrijven.

Steeds meer Engels

Nederland wil een aantrekkelijk vestigingsland zijn voor internationale bedrijven. De Big Four heeft veel van deze bedrijven als klant, maar ook kleinere MKB-accountants krijgen in toenemen mate te maken met klanten van buitenlandse komaf. Een van de redenen is de internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland, waardoor buitenlandse studenten zich hier blijvend vestigen. Nyenrode biedt sinds najaar 2022 een Engelstalige deeltijdopleiding Accountancy aan, gericht op een groeiende groep buitenlandse studenten. Ook aan de universiteiten van onder meer Tilburg en Rotterdam is de master accountancy in het Engels. Ongeveer een kwart van de middelbare scholen biedt op dit moment tweetalig onderwijs aan.

LinkedIn

Met de stelling ‘Gezien het internationale karakter van het accountantsvak moet het bij de Accountantskamer mogelijk worden om te klagen in het Engels’ is 29 procent van de stemmers op de website van Accountancy Vanmorgen het eens. Een grote meerderheid van 69 procent is het met deze stelling oneens. Opvallend is dat de verhouding op de LinkedIn-pagina van Accountancy Vanmorgen anders is. Ook daar vindt een meerderheid dat de Accountantskamer niet tweetalig hoeft te worden, maar het verschil is aanzienlijk kleiner: 54 procent is het oneens met de stelling, 46 procent is het ermee eens. Aangezien van de LinkedIn-pagina overwegend finance professionals lid zijn, suggereert deze uitkomst dat bijna de helft van de beroepsgroep vóór toelating van Engelse klachten bij de Accountantskamer is.