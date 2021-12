Poll: bent u het eens met Marcel Pheiffer?

Hoogleraar Marcel Pheijffer heeft zijn lidmaatschap van de NBA opgezegd. Hij verwijt de beroepsorganisatie slecht bestuur, onzuivere verantwoording, gebrek aan openheid en integriteit. Accountancy Vanmorgen wil weten hoe de beroepsgroep daarover denkt.

Directe aanleiding, of beter gezegd: de laatste druppel, voor het vertrek van Pheiffer is het standpunt van de NBA over het rapporteren van fraude en continuïteit. De beroepsorganisatie wil niet verder gaan dan een verplichting om te rapporteren over werkzaamheden. Pheiffer vindt dat accountants over hun bevindingen zouden moeten berichten. De wijze waarop het proces en het besluit over de in te voeren verplichting is vormgegeven was wat Pheiffer betreft een farce. “De koers van het NBA-bestuur is van meet af aan geweest: ‘We gaan het zo doen.’ De rest – pilot, consultatie en het debat – was uiteindelijk toch vooral voor de bühne”, aldus de hoogleraar in een column.

U vindt de poll aan de rechterkant van deze site.