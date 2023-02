AV-peiling: private equity in de accountancy

Fusie- en overnameadviseur BHB Dullemond denkt dat er de komende jaren een ware invasie komt van private-equitybedrijven die belangen nemen in administratie- en accountantskantoren. Accountancy Vanmorgen is benieuwd wat jij verwacht, en of private equity in de accountancy wat jou betreft wel of geen goed idee is.

Wat vind jij? Doe mee aan de AV-peiling! Je vindt de poll aan de rechterkant van de homepage. Daarnaast houden we ook een peiling op onze LinkedIn-pagina. Begin volgende week delen we de resultaten.