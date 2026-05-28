Qconcepts herhaalt onderzoek naar arbeidsvoorwaarden auditsector

Qconcepts start opnieuw het jaarlijkse onderzoek Benchmark arbeidsvoorwaarden in de audit. Met dit onderzoek wil het auditkantoor bijdragen aan meer transparantie in de branche en audit professionals beter inzicht geven in hun positie op de arbeidsmarkt.

De afgelopen jaren groeide het onderzoek uit tot een van de grotere benchmarks binnen de sector. In 2025 namen ruim 500 audit professionals deel. Ook dit jaar roept Qconcepts auditors van alle niveaus op om hun ervaringen te delen.

Meer inzicht in een gesloten markt

Arbeidsvoorwaarden blijven binnen de accountancy vaak onderwerp van gesprek, maar concrete cijfers zijn niet altijd makkelijk beschikbaar. Met dit onderzoek brengt Qconcepts daar verandering in. De benchmark geeft inzicht in onder andere salarissen, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden en tevredenheid. De resultaten worden volledig anoniem verwerkt en gebundeld in een openbaar rapport.

“Je ziet dat er veel wordt gesproken over salaris en werkdruk, maar dat het vaak gebaseerd is op aannames,” zegt Thijs van de Schans, Partner Audit en HR bij Qconcepts. “Met dit onderzoek willen we zorgen voor meer openheid. Zodat professionals beter kunnen vergelijken en organisaties bewuster keuzes maken.”

Ontwikkelingen in de sector

Uit de benchmark van 2025 bleek onder andere dat salarissen nog steeds stijgen, maar minder hard dan in voorgaande jaren. Tegelijkertijd nam de tevredenheid over het salaris licht af. Ook werd zichtbaar dat secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen en mobiliteitsbudgetten, een belangrijke rol blijven spelen in de waardering van werk. Met de editie van 2026 wil Qconcepts deze ontwikkelingen verder in kaart brengen en actualiseren.

Oproep aan audit professionals

Qconcepts nodigt audit professionals uit om deel te nemen aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten. Deelnemers ontvangen na afloop toegang tot de resultaten, waarmee zij hun eigen arbeidsvoorwaarden kunnen vergelijken met die van andere professionals in de sector. “Hoe meer mensen meedoen, hoe waardevoller de inzichten.” aldus Van de Schans. “Uiteindelijk is dit een initiatief vóór en dóór de auditsector.”

Deelnemen aan het onderzoek kan via https://www.qconcepts.nl/network/nieuws/onderzoek-benchmark-arbeidsvoorwaarden-2026/. Dit duurt 5 minuten, gegevens worden anoniem verwerkt.