Strukton en Mazars worstelen met publicatie jaarrekening

Bouwbedrijf Strukton van Gerard Sanderink verwacht nog meer dan een jaar nodig te hebben om een jaarrekening over 2021 te kunnen opleveren. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde ‘strategische roadmap’.

Strukton kende de afgelopen jaren verschillende problemen. Zo was er in 2019 een FIOD-inval vanwege mogelijke betrokkenheid bij omkoping in Saudi-Arabië. Aanleiding was een metroproject in de Saudische hoofdstad Riyad waar het bedrijf aan meebouwde. Die kwestie loopt nog steeds en daarbij was er ook kritiek op de rol van PwC. Naast breed uitgemeten persoonlijke problemen van Strukton-baas Sanderink, kampt het bedrijf ook met een flink financieel risico rond een conflict over de bouw van een nieuw hoofdkantoor van het RIVM.

PwC en Mazars

Het laatste jaar waarover Strukton een door de accountant goedgekeurde jaarrekening wist te publiceren was 2019. Het bedrijf kreeg daarna echter onenigheid met accountant PwC en inmiddels heeft Mazars het stokje overgenomen.

De jaarrekeningcontrole bij Strukton lijkt ook voor Mazars echter geen eenvoudige opgave te worden. Het bouwbedrijf denkt in maart een goedgekeurde jaarrekening over 2020 te kunnen presenteren. De jaren 2021 en 2022 zullen naar verwachting nog een jaar extra kosten, schrijft het bedrijf. ‘Al zullen we proberen om sneller te zijn’. Daarmee zou het bedrijf de jaarrekeningen fors later openbaar maken dan de termijn die wettelijk verplicht is.

(FD/AV)