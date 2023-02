Voormalig eigenaar Conservatrix in de VS beschuldigd van miljardenfraude

De Amerikaanse voormalig eigenaar van de inmiddels failliete levensverzekeraar Conservatrix wordt ervan verdacht 2 miljard dollar te hebben verduisterd. Hij kan tot twintig jaar cel krijgen als hij wordt veroordeeld.

Investeerder Greg Lindberg kocht in 2017 met zijn bedrijf Eli Global het noodlijdende Conservatrix voor éen euro van de broers Ewout en Boudewijn Henny. Die hadden van toezichthouder DNB het mes op de keel gekregen vanwege de ondermaatse solvabiliteit van de Baarnse levensverzekeraar: verkoop moest, ook al zou DNB toen al geweten hebben dat Lindberg niet bepaald een frisse jongen was. Met een forse kapitaalinjectie zou Conservatrix weer tot leven worden gewekt, maar van de beoogde 150 miljoen euro werd uiteindelijk maar 18 miljoen gestort. Daarnaast werd er een kleine 80 miljoen euro beschikbaar gesteld via een onduidelijke herverzekeringsconstructie. In 2020 wed Conservatrix failliet verklaard; Lindberg werd datzelfde jaar wegens omkoping van een toezichthouder tot een celstraf veroordeeld. In hoger beroep werd hij vrijgesproken.

‘Complex web’

Nu volgt opnieuw een rechtszaak, specifiek gericht op verzekeringsfraude. Lindberg zou met twee anderen met geld van verzekeringsbedrijven de eigen luxe levensstijl hebben gefinancierd. Ze zouden daarover hebben gelogen tegen toezichthouders. ‘De aanklacht onthult een zorgvuldig in elkaar gezet systeem dat steunde op een complex web van financiële investeringen en transacties, bedoeld om toezichthouders om de tuin te leiden en de financiële gezondheid van Lindbergs verzekeringsmaatschappijen te verhullen’, aldus de aanklager van de staat North Carolina. Hij zou meer dan 125 miljoen dollar hebben geleend van zijn eigen verzekeraars en die bedragen werden later kwijtgescholden. Met de fraude zou ook 2 miljard dollar aan investeringen gemoeid zijn.

Roemruchte verzekeraar

De curatoren van Conservatrix proberen bij Lindberg nog de 150 miljoen euro aan kapitaalversterking te incasseren, maar dat is nog niet gelukt. De recente beschuldigingen zijn het volgende hoofdstuk in de roemruchte geschiedenis van het in 1872 opgerichte Conservatrix. Jarenlang gevestigd in Huize Canton te Baarn, waar begin jaren zestig het levenloze lichaam van een jeugdvriend van de gebroeders Henny werd gevonden. Beide broers draaiden de gevangenis in voor moord en namen na hun vrijlating het bedrijf van hun vader over, steeds vanuit de ‘moordvilla’. En met succes, want de verkoop van levensverzekeringen tegen koopsommen liep met name in de jaren negentig en tweeduizend als een trein. De polissen boden onder het motto ‘leuker leven dan je van plan was’ gegarandeerde uitkeringen voor langere tijd. Die uitkeringen waren geen probleem zo lang de koopsommmachine bleef draaien. Met de dalende verkoopcijfers kwam afgelopen decennium echter de kaspositie steeds meer in het geding, mede vanwege de lage rente.

Bron: ANP