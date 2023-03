Veelkleurige accountants, ze bestaan (uiteraard) wel degelijk

Beoordeel een man niet op het pak dat hij draagt. Het Noord-Hollands Dagblad portretteert Patrick Aggenbach. Overdag een accountant met een eigen zaak, ’s avonds en ’s nachts een wilde rocker.

De accountancy kampt zoals bekend met een imagoprobleem. Het vak (en de studie die eraan voorafgaat) zou zwaar zijn, het beroep overbevolkt door ‘saaie’ mannen in strakke pakken. Hoe prettig is het daarom als ook de veelkleurigheid van accountants eens aan bod komt in de media. Het Noord-Hollands Dagblad heeft met Patrick Aggenbach een accountant weten te vinden die bepaald niet voldoet aan het cliché van de grijze pennenlikker.

Burgerlijk bestaan

Aggenbach (1973) is geboren en getogen in Den Helder. Hij kon makkelijk leren en behaalde na het VWO zijn AA-diploma aan de Hogeschool InHolland. Vervolgens trad hij in dienst bij Deloitte Schagen. ‘Ik zag een heerlijk ‘burgerlijk’ bestaan voor me, het klassieke huisje-boompje-beestje met vrouw, kinderen, een boot en een caravan’, zegt Aggenbach in het Noord-Hollands Dagblad. ‘Tot mijn dertigste ging dat redelijk goed, daarna begon het gesodemieter. Mijn relatie ging uit en er volgde een wilde tijd. Ja, ik ben wel eens wakker geworden in een vreemd bed en ja er werd gefeest en gedronken en er werden vooral veel concerten en festivals bezocht.’

3.000 concerten

De accountant, die na 13 jaar Deloitte in 2008 zijn eigen kantoor begon (AAAB Dienstverlening), is een muziekliefhebber. Hij heeft naar eigen zeggen zo’n 3.000 concerten bezocht die hij nauwkeurig heeft gedocumenteerd. Hij houdt van verschillende stijlen maar hardrock en metal hebben zijn voorkeur. ‘Doordeweeks liep ik in pak op mijn werk want dat straalde toch wat uit en daar voelde ik mij goed bij. In het weekend hees ik me in mijn metal outfit en ging ik los.’ Bij popquizen is hij een gevreesde tegenstander.

De foto bij het artikel toont Aggenbach in maatpak en met stropdas. ‘Ik weet werk en privé volstrekt gescheiden te houden van elkaar. Daar voel ik mij het meest comfortabel bij,’ zegt hij dan ook.