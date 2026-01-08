‘Financiële sector moet menselijker en moderner’

De financiële sector stevent af op een groeiend personeelstekort, maar de nieuwe generatie voelt zich nauwelijks aangetrokken tot een carrière in finance. Jongeren omschrijven het imago van de sector als zakelijk (51%), saai (21%) en elitair (20%). Dat blijkt uit onderzoek van Becky.works.

Duizend jongeren tussen de 16 en 21 jaar reageerden op de peiling. Wat vooral naar voren komt is dat de financiële sector een slecht imago heeft. Het beeld van jongeren is echter niet op de werkelijkheid gebaseerd. Die kloof vormt een risico voor de continuïteit van de sector die in hoog tempo vergrijst, stelt Becky.works. Zonder een sterke instroom van jonge professionals dreigt een tekort aan financiële expertise in zowel bedrijven als publieke instellingen.

Wat jongeren aantrekt

Jongeren geven duidelijk aan wat hen wél in beweging zou brengen. Zij vinden de sector aantrekkelijker wanneer deze zich meer presenteert als creatief (34%), eerlijk en transparant (33%) en ondernemend (30%). Opvallend is dat veel van deze eigenschappen in de praktijk al terug te vinden zijn in de financiële sector, maar jongeren deze dus nog onvoldoende herkennen.

Menselijk en modern

Bijna de helft van de jongeren (48%) vindt dat het imago van de financiële sector moderner en menselijker moet worden. Twee op de vijf jongeren (40%) zien daarbij een sleutelrol voor jonge mensen met nieuwe ideeën. Daarnaast zegt 28 procent dat hun beeld zou verbeteren als zij vaker verhalen horen van leeftijdsgenoten die al in de sector werken – een signaal dat de sector storytelling en zichtbaarheid van jong talent moet inzetten om geloofwaardigheid op te bouwen.

‘Strategisch risico’

Sjoerd Heijmans, founder & CEO van Becky.works licht de onderzoeksresultaten toe: ‘De cijfers laten een pijnlijk maar helder beeld zien: jongeren herkennen zich niet in finance. Dat is niet alleen imago-kloof, maar een strategisch risico. De vergrijzing gaat door, de vraag naar financieel talent stijgt, maar jongeren voelen zich niet aangesproken door hoe de sector zich profileert. Terwijl de werkelijkheid is dat de financiële sector al veel biedt waar de jonge generatie naar zoekt: een werkomgeving waar innovatie, transparantie en ondernemerschap centraal staan. Alleen vertellen we dat verhaal nog niet goed genoeg. Als we willen dat de financiële sector toekomstbestendig blijft, moeten we erkennen dat ‘stoffig en afstandelijk’ niet meer werkt. De sector heeft alles in huis om aantrekkelijk te zijn voor jong talent, maar laat dat nog onvoldoende zien.’

Podium voor vernieuwers

Om kantoren die al wél het verschil maken in de spotlight te zetten, organiseert Becky.works op 26 maart 2026 de eerste editie van de Becky’s NextGen Awards. Deze awards eren accountantskantoren die zich actief inzetten om de volgende generatie een betekenisvolle carrière te bieden. Met aandacht voor innovatie, talentontwikkeling en een frisse blik op het vak laten zij zien hoe aantrekkelijk finance kan zijn voor Gen Z. Wil je als kantoor deelnemen of wil je aanwezig zijn bij de awarduitreiking? Bezoek de website via de volgende link.