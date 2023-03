Teleurstellend resultaat uit leads ontslaat belastingadvieskantoor niet van verplichting te betalen

Een overeenkomst van opdracht voor het leveren van leads (potentiële klanten) die een Rotterdams belastingadvieskantoor afsloot met een online platform, bevat een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis. Dat oordeelt de kantonrechter. Het belastingadvieskantoor, dat een beter resultaat uit de voorgestelde leads had verwacht, moet de openstaande facturen van zo’n € 6.000 dan ook gewoon betalen aan het online platform voor boekhouders, accountants en aanverwante bedrijven.

Via het online platform kunnen potentiële klanten kenbaar maken dat zij offertes wensen te ontvangen voor werkzaamheden op het gebied van administratie, belastingadvies en aanverwante diensten. De onderneming achter het platform faciliteert via het platform de totstandkoming van overeenkomsten tussen potentiële klanten en (financiële) dienstverleners.

Overeenkomst

In oktober 2019 gingen het platform en het belastingadvieskantoor een overeenkomst aan waarbij het platform maandelijks aan aantal offerteaanvragen van potentiële klanten aan het kantoor levert, tegen betaling van een vast maandelijks tarief. Aanvankelijk voor de duur van drie maanden, maar de overeenkomst werd verschillende keren verlengd. In de overeenkomst werd vastgelegd dat het platform zich zou inspannen om voor het kantoor 60 ‘IB leads’ via het platform te genereren die aan enkele afgesproken criteria voldeden. Het kantoor betaalde daar € 425 per maand voor. Ook werd nog een keer een losse hoeveelheid leads ingekocht.

Rechtszaak over openstaande facturen

Bij de kantonrechter vorderde het platform onlangs € 5.999,50 aan openstaande facturen van het belastingadvieskantoor. Met rente en buitengerechtelijke kosten erbij ging het om een bedrag van € 7.483,20.

Het belastingadvieskantoor is het niet eens met de eis en voert het volgende aan. Als gevolg van de coronacrisis heeft het kantoor vrijwel geen nieuwe klanten uit de leads kunnen verkrijgen en is de voorgestelde omzet nauwelijks gehaald. Partijen zijn de afspraak overeengekomen dat het kantoor pas zou hoeven te betalen als het omzet uit de leads zou hebben verkregen. In november 2020 en december 2020 heeft het kantoor geen leads meer ontvangen, terwijl het platform wel het vaste tarief in rekening heeft gebracht. In totaal heeft het belastingadvieskantoor sinds oktober 2019 € 2.318,04 betaald voor 22 klanten, waarmee de verplichtingen uit de overeenkomst volgens de belastingadviseur zijn nagekomen.

Oordeel kantonrechter: betalingsregeling is erkenning vordering

Het belastingadvieskantoor heeft de door het platform in rekening gebrachte facturen gedeeltelijk betaald. Doordat het kantoor betalingsproblemen ondervond vanwege de gevolgen van de wereldwijde coronapandemie, zijn partijen in augustus 2020 een betalingsregeling overeengekomen ter aflossing van de op dat moment openstaande schuld. Dit wordt ondersteund door de mailwisseling tussen partijen van 6 augustus 2020. In het kader van die betalingsregeling heeft het belastingadvieskantoor drie maal € 300,00 betaald. Nu de belastingadviseur een betalingsregeling heeft getroffen (welke hij slechts ten dele is nagekomen), heeft hij de vordering erkend, zodat hij in beginsel is gehouden tot betaling van de gevorderde hoofdsom.

Inspanningsverplichting

Weliswaar had het belastingadvieskantoor een beter resultaat uit de voorgestelde leads verwacht, maar partijen zijn hierover niets overeengekomen. Het betrof slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis. De betalingsverplichting van het belastingadvieskantoor stond enkel tegenover de verplichting van het platform om de overeengekomen leads aan te bieden. De kantonrechter constateert op basis van de door de ondernemer achter het platform overgelegde printscreen van het online platform met een overzicht van de door het platform aan het kantoor geleverde leads, dat het platform in 2020 94 leads aan de belastingadviseur heeft aangeboden, te weten 34 leads op basis van de eenmalige aanbieding van 31 januari 2020 plus de overeengekomen 60 leads over het jaar 2020. Het belastingadvieskantoor heeft de juistheid hiervan niet betwist. Het kantoor heeft niet eerder geklaagd over tegenvallende resultaten en is evenmin overgegaan tot ontbinding van de overeenkomst, zodat de kantonrechter in deze procedure geen oordeel kan vormen over een eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De belastingadviseur kan dan ook niet eenzijdig bepalen dat de door hem verrichte betalingen van in totaal € 2.318,04 toereikend zijn gelet op de resultaten uit de leads en hem ontslaan van zijn betalingsverplichting ten opzichte van het platform. De door het platform betwiste stelling dat het belastingadvieskantoor pas betaling zou zijn verschuldigd als hij omzet uit de leads zou hebben verkregen, wordt als onvoldoende onderbouwd gepasseerd. De belastingadviseur verwijst daarvoor naar een e-mail van 15 november 2020, maar heeft nagelaten een kopie daarvan in het geding te brengen.

Ook de overige argumenten waarmee het kantoor de vordering betwistte worden terzijde geschoven door de kantonrechter. De vordering tot betaling van € 5.999,50 aan openstaande facturen wordt dan ook toegewezen.