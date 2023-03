Weer uitbreiding ETL Nederland, nu met Lindenhof

ETL Nederland maakt de claim ‘het snelst groeiende landelijke mkb-kantoor’ dit voorjaar waar: het breidt uit met Lindenhof Accountants en Belastingadviseurs in Eersel en sluit daarmee al het vierde nieuwe kantoor aan in 2023.

Lindenhof is een lokaal mkb-kantoor in de regio Eindhoven en De Kempen dat bestaat sinds 1997. Het kantoor zet de dienstverlening ongewijzigd en onder dezelfde naam voort. De directie bestaat uit RA Peter Geboers en RB Eric van Hoof; Lindenhof telt in totaal zo’n twintig werknemers.

Vierde overname

ETL Nederland, nummer 18 in de AV-top 50, boekte in 2021 een omzet van 44 miljoen euro; vorig jaar is de omzet naar verwachting gegroeid tot boven de 60 miljoen euro. Eerder dit jaar sloten zich al Kubus in Zutphen (via ETL-kantoor BW & S in Twello), G. Jansen uit Loerbeek en Van Eert Accountants & Adviseurs uit Eindhoven aan. Dat laatste kantoor wordt onderdeel van de BGH groep, die sinds 2020 is aangesloten bij ETL.