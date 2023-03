ETL Nederland breidt groep uit met Van Eert Accountants & Adviseurs

Opnieuw een uitbreiding bij ETL Nederland. Het snelgroeiende accountantskantoor heet dit keer Van Eert Accountants & Adviseurs uit Eindhoven welkom bij de groep. Het kantoor zal verdergaan als onderdeel van de BGH groep, die sinds 2020 is aangesloten bij ETL.

Karel van de Pol licht toe waarom Van Eert Accountants & Adviseurs zich aansluit bij ETL: “Ik ben op zoek gegaan naar een regionaal accountantskantoor om bij aan te sluiten. Met een hoog kwaliteitsniveau, brede kennis en gelijke bedrijfscultuur. Een kantoor waar mijn medewerkers op hun plek zijn en cliënten dezelfde dienstverlening krijgen die ze gewend zijn. Groot genoeg om alles in huis te hebben, klein genoeg voor persoonlijk contact. In onze branche is schaalgrootte nodig voor specialismen op gebied van belastingen, juridische zaken, audit en HRM. Bovendien hebben we te maken met toenemende kwaliteitseisen, wet- en regelgeving en een krappe arbeidsmarkt. Door de groei van het kantoor werd ik geconfronteerd met een overflow aan niet cliënt-gerelateerde werkzaamheden. Daardoor had ik minder tijd om mijn cliënten bij te staan. Ik ben daarom op zoek gegaan naar een partner die past bij ons bedrijf. Deze partner is ETL. De aansluiting biedt mijn medewerkers meer groeimogelijkheden en cliënten een hoger kwaliteitsniveau doordat we ons verder kunnen specialiseren. Maar wel met behoud van betrokkenheid bij onze cliënten en korte lijnen tussen cliënten en de bestaande medewerkers.”

De ETL Groep gaat de komende jaren door met het bundelen van krachten van regionale accountants- en advieskantoren, meldt het bedrijf. ‘Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuïteitswaarborg naar de toekomst.’