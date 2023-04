FIOD: ondernemer gebruikte valse btw-aangiften om tonnen TVL-steun los te krijgen

De FIOD heeft afgelopen maandag een 66-jarige man uit de gemeente Wierden aangehouden op verdenking van fraude met de TVL. Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek is een aangifte van de RVO van een vermoeden van onjuiste digitale TVL-aanvragen.

De verdachte ondernemer gebruikte hetzelfde e-mailadres om meerdere TVL-aanvragen bij de RVO in te dienen, meldt de FIOD. In totaal waren volgens het onderzoeksteam op deze wijze 7 ondernemingen en 14 aanvragen aan de man te linken.

Btw-aangiften

Bij de aanvragen werden door de verdachte vermoedelijk opzettelijk valse documenten ingediend. De bijgevoegde aangiften omzetbelasting weken namelijk af van de aangiften die bekend waren bij de Belastingdienst. De verdachte vroeg voor 940.275 euro ten onrechte TVL aan, waarvan 268.904 euro werd uitgekeerd. Opvallend was dat dit geld korte tijd na ontvangst vermoedelijk werd overboekt naar onder meer bankrekeningen van derden.

Onderzoek

De man, die verdacht wordt van valsheid in geschrifte, is overbracht naar het politiebureau voor verhoor. Twee woningen en twee bedrijfspanden in de gemeente Wierden en Almelo zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd fysieke en digitale administratie, digitale gegevensdragers en contant geld. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.