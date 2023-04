Belastingdienst verstuurt brieven over betalingsachterstand bijzonder uitstel

Ondernemers die niet voldoen aan de voorwaarden van de betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld door bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, krijgen vanaf 11 april een brief van de Belastingdienst.

Voorwaarden

Voor de betalingsregeling bijzonder uitstel gelden 2 voorwaarden: de ondernemer moet vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betalen én de ondernemer moet vanaf 1 oktober 2022 voldoen aan de nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen.

In de brief wordt het vastgestelde termijnbedrag van de ondernemer genoemd. De Belastingdienst geeft aan niet te kunnen vertellen hoe hoog de betalingsachterstand precies is. Ondernemers kunnen dit wel zelf berekenen. Verder schetst de fiscus in de brief wat de mogelijkheden zijn als ondernemers moeite hebben om aan hun verplichtingen te voldoen.

Voorbeeldbrief

Een voorbeeldbrief is hier te vinden.