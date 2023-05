60.000 ondernemers hebben nog geen euro coronaschuld afbetaald

Nog steeds hebben 60.000 ondernemers niets van de coronaschuld afbetaald aan de Belastingdienst. Dat schrijft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer.

De totale schuld van alle ondernemers, onder wie de ondernemers die hun schuld deels hebben afgelost, bedroeg eind april 16,5 miljard euro.

De 60.334 ondernemers die nog helemaal niets hebben afgelost (bijna een kwart van alle ondernemers), hebben samen een schuld openstaan van ruim 2,3 miljard euro. Bijna 25.000 daarvan hebben een schuld van minder dan 5000 euro. Het gaat volgens Van Rij vooral om kleine ondernemingen.

Onbereikbaar

“Het is niet duidelijk of het hier gaat om ondernemers die niet kunnen of ondernemers die niet willen betalen”, schrijft de staatssecretaris. Ondanks ‘herhaalde pogingen van de Belastingdienst om hen tot actie te bewegen’ hebben ze geen contact opgenomen met de Belastingdienst of instanties die hulp kunnen bieden.

Betaalachterstanden komen het meeste voor bij het kleinbedrijf, al gaat het daarbij om relatief kleine bedragen, schrijft Van Rij. De meeste grote ondernemingen houden zich aan de betaaltermijnen of hebben hun schuld helemaal afgelost.

Termijnen

Ondernemers lossen hun schuld in principe in zestig maandelijkse termijnen af, ofwel vijf jaar. Een ondernemer met een gemiddelde schuld van 70.000 euro lost zo bijvoorbeeld al snel ruim 1100 euro per maand af, exclusief rente. Onder voorwaarden kan de termijn worden opgerekt tot zeven jaar.

Wie er niet uitkomt, kan een verzoek tot schuldsanering doen. Bij een akkoord wordt een deel van de schuld of zelfs alles kwijtgescholden.

