BDO in 2022: belastingadvies groeit accountancy voorbij

BDO kijkt terug op een financieel uitstekend jaar. De omzet nam met meer dan 7,5 procent toe en het resultaat na belasting met 2,4 procent. In een krappe arbeidsmarkt wist BDO met 108 fte te groeien, de grootste groei van de afgelopen vijf jaar. Belastingadvies is voor het eerst groter dan Accountancy & Bedrijfsadvies.

Het resultaat na belasting kwam uit op €46,4 mln (€45,3 mln in 2021). De grootste omzetgroei (+20%) werd geboekt in de belastingadviestak, die met een omzet van € 92,0 mln nu groter is dan de Accountancy & Bedrijfsadvies (€81,6 mln). Die laatste deed het overigens ook goed in 2022. De omzet nam toe met 5,4% nadat die een jaar eerder nog met 4,1% was gedaald. Audit & Assurance bleef de grootste met een omzet van € 132,3 mln, een plus van ruim 10 procent. Het zijn groeicijfers die BDO Nederland de afgelopen vijf jaar niet heeft laten zien. Alleen de Advisory-tak bleef daarbij achter. De omzet daalde met ruim 16 procent.

Impact

Het thema van het jaarverslag is ‘impact’. ‘Wat we doen heeft impact op anderen, in positieve of negatieve zin,’ schrijft bestuursvoorzitter René Melis. ‘In het afgelopen jaar hebben we kunnen ondervinden hoe groot de impact is van de oorlog in Oekraïne op onze economie, onze energievoorziening en op ons dagelijks leven. De enorme gevolgen van een ingezette actie die wereldomvattend is. Maar impact gaat niet alleen over de kracht die van iets uitgaat, maar ook over de wijze waarop het ontvangen wordt, de kracht die de ontvanger het geeft. Impact is geen eenrichtingsverkeer.’

Man/vrouw

Het aantal medewerkers nam in 2022 toe, maar de vrouw/man-verhouding bleef procentueel gelijk. Kijkend naar de functiegroepen, dan geldt dit ook voor de groep partners/directors. Bij de overige functiegroepen is het beeld wisselend. In de meeste functiegroepen is het percentage vrouwelijke medewerkers gestegen behalve in de groep managers. Kijkend naar de leeftijdscategorieën dan is zichtbaar dat onder de 30 jaar en boven de 50 jaar het aantal vrouwelijke medewerkers procentueel is gestegen en in de categorie 30-50 jaar procentueel is gedaald.

Omzet 2022 2021 2020 2019 2018 Totaal 343,0 319,0 307,0 293,8 282,0 Audit & assurance 132,3 120,1 114,2 107,8 103,7 Accountancy & bedrijfsadvies 81,6 77,4 80,7 79,8 78,1 Belastingadvies 92,0 76,5 75,7 72,2 71,1 Advisory 37,5 45,0 36,3 34,0 29,1 Aantal fte 2637 2529 2498 2432 2384 Omzet / fte 130 126 123 121 118

Download hier het jaarverslag 2022.