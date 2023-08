Amerikaanse Big 4 tegen antifrauderegels van toezichthouder

Grote accountantskantoren in de Verenigde Staten verzetten zich tegen nieuwe regels die hen dwingen meer verantwoordelijkheid te nemen in het tegengaan van fraude bij de bedrijven die ze controleren. Ze proberen samen op te trekken met klanten, die het vooruitzicht van sterk stijgende kosten krijgen voorgeschoteld.

Daarover schrijft The Financial Times. De consultatieperiode over voorstellen van de Public Company Accounting Oversight Board sluit op 7 augustus. De toezichthouder stelt voor om accountants een grotere rol te geven bij het onderzoeken of een bedrijf zich aan wet- en regelgeving houdt, met inbegrip van fraude. Accountants moeten vaker en sneller aan de bel trekken bij de raad van bestuur.

PCAOB

Nu moeten accountants alleen zaken opsporen en rapporteren die direct van invloed zijn op de juistheid van jaarrekeningen. De nieuwe regelgeving wil ook dat accountants kijken naar elementen die indirect effect kunnen hebben, zoals risicovol gedrag dat kan leiden tot hoge boetes, aldus de krant. Politici in Washington vinden al jaren dat accountantskantoren te weinig doen om beleggers te beschermen tegen wanpraktijken van hun klanten.

‘Geen advocaten’

Daarbij vinden regelgevers onder meer de Big Four op hun pad. Het Center for Audit Quality, een groep accountantskantoren waarbinnen Deloitte, PwC, EY en KPMG dominant zijn, vraagt CEO’s een brief te ondertekenen waarin de voorstellen van de PCAOB worden aangevallen. ‘Accountants zijn geen advocaten en de voorstellen vragen kennis en expertise die buiten de kerncompetenties van de accountant liggen’, aldus de brief. ‘Het voorstel zal de kosten van de controle aanzienlijk verhogen zonder dat daar evenredige voordelen tegenover staan.’

Interne verdeeldheid

Ook binnen de PCAOB bestaat verdeeldheid over de eigen voorstellen. Slechts drie van de vijf bestuursleden steunen ze. Twee leden, eerder werkzaam voor de Big Four, waren tegen. Een van hen noemde de voorstellen een ‘adembenemende uitbreiding van de verantwoordelijkheden van accountants’. Sandra Hanna, een advocaat die accountantskantoren heeft vertegenwoordigd, zei dat de voorstellen een poging zijn om accountants in ‘fraude-onderzoekers’ te veranderen. Zij maakt zich zorgen dat accountants nooit aan de voorgestelde regels kunnen voldoen.

Ruggegraat

Daar zijn anderen het weer niet mee eens. Lynn Turner, een voormalig hoofdaccountant van de Securities and Exchange Commission en nu adviseur van de PCAOB, zei dat de bestaande standaarden te veel ruimte bieden aan accountants om de confrontatie met bestuurders uit de weg te gaan. ‘De huidige standaard dient de kapitaalmarkten op geen enkele manier’, zei Turner. ‘Ik heb de mensen bij de PCAOB verteld dat dit een oorlog is. Het zal die drie bestuursleden op de proef stellen. We zullen zien of ze ruggengraat hebben of niet.’

Tony Thompson, een van de drie PCAOB-bestuursleden die voor het voorstel stemden, vertelde de Financial Times dat hij openstaat voor feedback, vooral van kleinere accountantskantoren. Hij verdedigde het principe achter de voorstellen door te stellen: ‘We vragen accountants niet om advocaat te worden, noch vragen we hen om veel geld te besteden aan het werven van specialisten. Maar er zijn juridische kwesties die je tijdens een controle kunt tegenkomen en waarover je een mening moet hebben. Als je dingen ziet die zorgen baren, moet je ze niet gewoon negeren.’

Bron: Financial Times