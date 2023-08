Kleinere werkgever worstelt met duurzaam HR-beleid

Een op de drie werkgevers vindt het moeilijk om beleid te ontwikkelen dat de CO2-uitstoot van medewerkers verkleint. Met name bedrijven tot 50 werknemers hebben er moeite mee, constateert adviesbureau Berenschot. Grotere bedrijven zijn er al wel mee aan de slag, maar lopen tegen frustraties aan.

Dat schrijft De Telegraaf op basis van een onderzoek van Berenschot. Vier op de tien bedrijven heeft inmiddels maatregelen getroffen om het HR-beleid te verduurzamen, maar 30 procent heeft nog niets gedaan. Een even grote groep heeft alleen nog plannen gemaakt. Hans van der Spek, manager kenniscentrum mens en ondernemen, geeft aan dat bij kleinere bedrijven de directeur het personeelsbeleid ‘er een beetje bij doet’. ‘Vaak ’s avonds aan de keukentafel. Dan is wel begrijpelijk dat hij zoiets als het verminderen van hun footprint voor zich uitschuift.’ Softwarebedrijf Afas ziet dat bedrijven in de handel, dienstverlening, het transport en de industrie hoog scoren op verduurzaming van het HR-beleid.

Vervoer eerste stap

Verschillen in aanpak zijn er wel: overheidsorganisaties zijn bijvoorbeeld minder actief in het terugdringen van printen op papier en het reizen met het vliegtuig. Anderzijds is de overheid wel beter in het stimuleren van elektrisch per trein e-bike of auto. Werkgevers pakken over de hele linie overigens vervoer het snelste aan als het om verduurzamen gaat. Al vinden niet alle medewerkers dat volgens Van der Spek leuk: ‘Als je in Surhuisterveen woont en in het midden van het land werkt, heb je misschien helemaal geen zin om twee keer per dag aan de laadpaal te staan. Terwijl iemand die op loopafstand van het werk woont niks aan een treinregeling heeft.’

Niet doorschieten

Achmea sloeg vorig jaar ook de plank mis: het gaf medewerkers 2.500 euro voor zonnepanelen, maar de meesten gebruikten het geld liever om de torenhoge inflatie mee te bekostigen. ‘Je moet de communicatie open houden’, tipt Van der Spek. ‘Soms gaat het ook wel heel erg rigoureus. Moeten mensen twee handtekeningen halen voordat ze drie verdiepingen lager nog iets kunnen printen.’ Anderzijds moeten bedrijven wel iets doen, al is het maar om aan de wensen van jonge werknemers tegemoet te komen: ‘Op deze krappe arbeidsmarkt is het echt een pre als je hier als organisatie mee bezig bent. Maar bedrijven schieten nu soms door van het ene in het andere uiterste. Misschien moet je voor ieder personeelslid een bedrag beschikbaar stellen en dan kijken waar hij of zij het meeste aan heeft.’

Bron: De Telegraaf