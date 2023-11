Controledossier accountant bij Windhorsts Tennor Holding was vrijwel leeg

Een bijzonder opmerkelijke zitting, maandag bij de Accountantskamer. De accountant die als werknemer van FSV Accountants + Adviseurs uit Zaltbommel de cijfers over 2018 moest controleren van de investeringsmaatschappij van de omstreden Duitse zakenman Lars Windhorst gaf toe dat hij daar vrijwel niets aan heeft gedaan. En dat terwijl de risico’s bij investeringsmaatschappij Tennor Holding, zo betoogde de AFM, mede gezien een stroom aan negatieve mediaberichten over Windhorst nogal overduidelijk waren.

Door Misha Hofland

“Dit maken we bij de AFM ook niet vaak mee”, merkte een medewerker van de toezichthouder maandag aan het einde van de zitting bij de Accountantskamer in Zwolle op. “Het is echt uitzonderlijk dat je een controledossier ziet dat nagenoeg leeg is.” Die zitting was aan de korte kant, want de RA die tot vorig jaar bij het relatief kleine FSV werkte kon zich naar eigen zeggen ‘in grote lijnen’ wel vinden in de aanklacht van de AFM. Daarbij draaide het om de jaarrekeningcontrole over 2018 van het in Amsterdam gevestigde Tennor Holding, waarvoor de accountant een goedkeurende verklaring verstrekte. “Moeilijke privéomstandigheden”, dat was het enige dat de accountant als excuus wist aan te voeren voor het uiterst karige controlewerk van de Windhorst-miljoenen. “Maar ik weet dat ik een fout heb gemaakt.”

Lars Windhorst en FSV

Over Lars Windhorst schrijven diverse internationale media al jaren met enige regelmaat. De Duitse zakenman gold al op jonge leeftijd als wonderboy, maar moest in de loop van de jaren steeds vaker in rechtbanken verschijnen in verband met wanbetaling en faillissementen. Windhorsts strategie bestaat vooral uit het aantrekken van enorme hoeveelheden kapitaal door het uitgeven van obligaties, om daarmee als investeerder deel te nemen in andere ondernemingen. De wereldwijd actieve investeerder en zijn ondernemingen waren bijzonder genoeg lange tijd klant bij het Zaltbommelse FSV, meldde Accountancy Vanmorgen dit weekend. Windhorsts Tennor Holding had in die periode als groepshoofd miljarden aan obligaties uitstaan. De Duitse klant bezorgde het accountantskantoor flinke problemen, want de AFM had Windhorst en zijn bedrijven in het vizier en verbood FSV gedurende het onderzoek enige tijd om controleverklaringen af te geven. Daarop besloot het kantoor uiteindelijk zelf om de Wta-vergunning in te leveren.

Tuchtklacht

De AFM besloot naar aanleiding van de mediaberichtgeving enkele jaren geleden om een onderzoek in te stellen naar de handel en wandel van Windhorst, werd maandag duidelijk bij de Accountantskamer. Daarbij kreeg de toezichthouder ook de controlerend accountant in het vizier. Die bleek nauwelijks werkzaamheden in het controledossier te hebben vastgelegd. En dat terwijl het dossier van Tennor juist “bol staat van de frauderisicofactoren”, betoogde advocaat Anna van Gijssel namens de AFM. De ondernemingen van Windhorst vormden een hoog risico, mede vanwege diens zeer omstreden reputatie. Ook vonden er bij Tennor veel grote transacties plaats waarvan de zakelijkheid allerminst vaststond, betoogde de AFM. Enorme overboekingen naar hoogrisicolanden, een miljoenenlening aan een paardenhandelaar: de accountant stelde zich er totaal niet kritisch over op. Überhaupt werd vooraf helemaal geen frauderisicoanalyse uitgevoerd. Diverse waarderingen bleken bovendien bijna uitsluitend te zijn gebaseerd op informatie die daarover door het management van de klant werd gegeven. En dat terwijl de externe financiers van de ondernemingen van Windhorst juist afgaan op de juistheid van de door de accountant gecontroleerde cijfers. Bij een deelneming van Tennor moest op een bepaald moment plotseling liefst 254 miljoen euro worden afgewaardeerd.

“De AFM is echt geschrokken van wat hier is gebeurd”

“In geen enkele fase van de controle heeft de accountant zijn rol gepakt”, betoogde advocaat Van Gijssel dan ook. “Hij heeft totaal geen maatregelen genomen om het controlerisico naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Er was genoeg aanleiding om alle registers open te trekken, maar de accountant heeft zijn ogen gesloten voor alle risico’s.” Als klap op de vuurpijl bracht de accountant, nadat de AFM een onderzoek aankondigde, ook nog eens liefst 390 wijzigingen aan in het al afgesloten controledossier, om te verbloemen dat hij zijn werk niet had gedaan. “De AFM is echt geschrokken van wat hier is gebeurd”, betoogde de advocaat. “De AFM vindt het ook niet verantwoord dat deze accountant nog dit soort werk doet, en vraagt om daar bij het opleggen van een maatregel rekening mee te houden.”

De inmiddels als controller werkzame accountant toonde zich schuldbewust en diens advocaat Marc Kelder voerde dan ook nauwelijks een inhoudelijke verdediging. Problemen in de privésfeer zorgden er volgende de RA voor dat de controle van Tennor hem boven het hoofd groeide. Hij gaf dat naar eigen zeggen wel aan richting een collega bij FSV, maar tot een oplossing leidde dat niet. De accountant zwichtte toen hij vervolgens vanuit de klant onder druk kwam te staan om toch te tekenen voor de jaarcijfers. “Ik heb me dit alles persoonlijk zeer aangetrokken en weet dat ik een fout heb gemaakt”, liet hij zijn advocaat maandag bij de tuchtrechter voorlezen. “Ik heb met pijn in het hart besloten om niet meer te werken als openbaar accountant.”

De Accountantskamer streeft er naar om binnen 12 weken uitspraak te doen.