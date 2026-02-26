Peter Schimmel: juristen weten niet altijd wat accountants doen

Schimmel, sinds 1990 geregistreerd als accountant en bij BDO gespecialiseerd in forensische opdrachten, noemt een gerechtelijke benoeming een belangrijke professionele erkenning. Volgens hem worden forensische werkzaamheden uitgevoerd op een wijze die direct bruikbaar is binnen geschilprocedures. Juist daarom vindt hij het problematisch dat de expertise van accountants niet altijd goed wordt begrepen binnen de juridische wereld.

Twee beroepen

Schimmel wijst op de invloed van de Engelse terminologie. Het woord ‘accountant’ wordt internationaal vaak vertaald als ‘boekhouder’, merkt hij op, wat volgens hem bijdraagt aan verwarring over het vak. In het Nederlands is er een duidelijk onderscheid tussen accountant en boekhouder. Daarbij houdt de eerste beroepsgroep zich in de kern bezig met bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering, administratieve organisatie en het afleggen van verantwoording daarover. Ook benadrukt Schimmel de onderzoeksvaardigheden waarover accountants beschikken.

Opdrachten gemist

Maar in de juridische wereld blijkt lang niet iedereen hiervan op de hoogte. Schimmel schrijft dat hij en zijn collega’s hierdoor regelmatig opdrachten mislopen. Als voorbeeld noemt hij ondernemingsrechtelijke zaken rond mogelijk wanbeleid. Dergelijke kwesties vragen volgens hem om diepgaande kennis van organisaties, interne processen en zorgvuldig onderzoek. Toch krijgt hij naar eigen zeggen vaak de vraag wat zijn ‘boekhoudkundige vaardigheden’ in zulke zaken toevoegen. Volgens Schimmel leidt het beperkte beeld van accountants tot gemiste kansen, zowel voor professionals als voor de rechtspraak. Wanneer opdrachtgevers uitgaan van een onjuist begrip van het vakgebied, bestaat het risico dat niet de meest geschikte deskundige wordt ingeschakeld, zo stelt hij.

Andere benaming

Schimmel pleit daarom voor betere communicatie over de rol en deskundigheid van accountants. Hij suggereert dat de beroepsgroep zich duidelijker moet profileren en gebruikt daarbij de term ‘forensic investigative auditor’ als mogelijke aanduiding van het specialisme. Daarmee wil hij onderstrepen dat het vakgebied zich richt op onderzoek naar en beoordeling van bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering en administratieve organisatie.

Lees hier de volledige bijdrage van Schimmel op accountant.nl.