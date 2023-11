AV-Top 50 | Meer vrouwen in de top van de accountancy

Opvallend dat het percentage vrouwelijke bestuurders zoveel lager is dan het percentage commissarissen? Nee, niet echt. Ik zie hierin het effect van het ingroeiquotum, dat beursgenoteerde ondernemingen sinds 1 januari 2022 verplicht minimaal een derde van de zetels in de RvC in te vullen door een vrouw, en minimaal een derde door mannen. Dit quotum geldt niet voor de RvB. Vrouwen zitten over het algemeen niet te wachten op een quotum, maar het is kennelijk wel nodig om te zorgen voor een beweging.

Want de man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven is al decennialang een issue, ook in de accountancy. Onlangs las ik een artikel uit december 1998 van registeraccountant mevrouw W.A. de Munck, waarin zij uitgebreid schreef over de positie van vrouwen in het accountantsberoep en de specifieke problemen waarmee zij werden geconfronteerd in leidinggevende posities. We zijn nu ongeveer 34 jaar verder en nog steeds zien we belemmeringen in de doorgroei van vrouwen. Want ook uit het diversiteitsonderzoek van de NBA, dat vorig jaar is uitgevoerd onder twintig grote accountantskantoren, bleek: hoe hoger in de organisatie, hoe sneller het percen­tage vrouwen daalt.

Hebben we dan echt een quotum nodig om te bevorderen dat vrouwen doorgroeien naar topposities in de accountancy? Of kunnen we door bewustwording een cultuur creëren waarin belemmeringen worden omgezet in kansen? Om bewustwording te creëren zouden accountantskantoren open gesprekken kunnen voeren, met vrouwen én mannen, over een vrouw­vriendelijkere bedrijfscultuur, het belonings­systeem enzovoort.

Accountantskantoren zijn van oudsher uren­fabrieken, waarin de focus veelal ligt op de kwantiteit in plaats van de kwaliteit van uren­inzet. Dit vormt voor veel vrouwen een grote belemmering om door te groeien naar hogere posities.

Meer vrouwen in topposities in de accountancy is volgens mij ook haalbaar zonder verplicht quotum. En een gelijke man-vrouwverhouding is niet alleen gerechtvaardigd, maar leidt ook tot de beste resultaten, blijkt uit onderzoek.

Dus sluit je aan bij mijn missie, voor de accountancy van morgen!