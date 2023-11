AV-Top 50 | FACET zet in op samenwerking en mensgerichte benadering

Ook buiten de top 50 bevinden zich uiteraard genoeg interessante accountantskantoren. Accountancy Vanmorgen licht er enkele uit. Zoals FACET Accountants en Adviseurs uit Capelle aan den IJssel, naar eigen zeggen “een ambitieus accountants- en advieskantoor met Rotterdamse mentaliteit”.

FACET Accountants en Adviseurs ontstond begin 2008 uit een fusie tussen de twee kantoren Karreman & De Jong Accountants en Overgaauw & Van Marle Accountants. Die stap werd ingegeven door de toegenomen regelgeving in de accountancybranche voor met name kantoren met een AFM-vergunning en de behoefte die er was om de verschillende afdelingen te versterken. FACET richt zich op het mkb in groot-Rijnmond en heeft inmiddels zo’n zestig medewerkers, verdeeld over de afdelingen accountancy, audit, tax & legal en salaris & HRM. Het kantoor is lid van het Nexia-netwerk en zoekt ook op andere vlakken de samenwerking. Zoals in een gezamenlijk auditplatform, waar zo’n acht à tien kantoren met steun van NBA en Nyenrode kennis uitwisselen over meer datagedreven audit. Algemeen directeur en fiscalist Guido Lenstra: “Er komen met name bij audit en duurzaamheid best wel grote vraagstukken op kantoren af, die ook veel investeringen vragen. Ik snap daarom ook de consolidatieslag in de accountancy wel, maar wij zoeken het vooral in samenwerking en blijven graag het eigenwijze kantoor dat we tot nu toe zijn geweest.”

Zelf kwam Lenstra in 2011 binnen bij het kantoor in de functie van belastingadviseur. Hij groeide door binnen de organisatie en werd uiteindelijk partner en verantwoordelijk voor de afdeling Tax & Legal bij FACET. “Een paar jaar geleden zijn we gaan praten met de toenmalige directie, waarvan er een aantal toch wat ouder begonnen te worden en zich afvroegen wat ze gingen doen met ­FACET. Gelukkig is er toen ook intern gepolst of er interesse was en hebben we met een paar mensen de overstap kunnen maken. 2021 en 2022 waren twee overgangsjaren en vanaf 1 januari 2023 zijn er met Kim Nanlohy en Arnoud Brouwer nieuwe partners bijgekomen. Samen met Mark Oosterom en Thomas Boeren vorm ik nu de directie.”

Mensgerichte cultuur

Geen opvolgingsproblemen bij FACET dus, in tegenstelling tot veel andere accountantskantoren. Lenstra: “Dat klopt, we wilden alle vijf eigenlijk wel heel graag. Met name ook omdat we FACET erg leuk vinden en vanwege de cultuur die er heerst. We wilden voorkomen dat je een dependance wordt van een ander accountantskantoor en dat de eigenheid van ons kantoor verloren zou gaan.” Waar zit die bijzondere aantrekkingskracht dan in? “Er hangt gewoon een fijne sfeer. We zijn sowieso niet hiërarchisch, qua organisatie is het vrij plat. En we zijn mensgericht, bleek vorig jaar ook wel uit een cultuurscan van de SRA. We willen vooral dat mensen het naar hun zin hebben, dus we proberen er ook zoveel mogelijk aan te doen om ze de ruimte te geven. Om zelf invulling te geven aan een stukje persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling. Maar dat uit zich ook in de keuze voor waar je werkt. Doe je dat thuis of op kantoor? Daarin geven wij gewoon heel veel vrijheid. En we investeren veel in cursussen en trainingen voor collega’s op het gebied van soft skills, waarbij het bijvoorbeeld gaat om hoe je met klanten communiceert en hoe je een vertrouwensrelatie opbouwt.”

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2023-AV-TOP50/