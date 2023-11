Door drie recente overnames maakt de Jong & Laan een flinke groei door. Dat opent deuren naar nieuwe markten en biedt medewerkers kansen om zich te ontwikkelen, vindt medewerker Hanneke Kronenberg RA.

Hanneke Kronenberg kan zich niet heugen wanneer ze niet met plezier naar haar werk ging. “Wij accountants hebben een boeiend, mooi en divers beroep. Wie anders kan bij zo veel verschillende bedrijven een kijkje nemen in de keuken? Het is een erg sociaal en interactief beroep. Naast cijfermatig inzicht, is bedrijfskundig inzicht belangrijk. De cijfers maken slechts een deel uit van het vak. Accountancy draait vooral om sociale interactie en meedenken met ondernemers.” Misschien heeft ze ook wel geluk met de Jong & laan als werkgever, zo legt ze uit “Ik heb leuke collega’s, met wie ik me verbonden voel. Iedereen is bereid elkaar te helpen. Bij de Jong & Laan werken ondernemende, leergierige mensen die zich niet groter voordoen dan ze zijn. De cultuur is open en transparant en lekker nuchter.” De Jong & Laan heeft een breed klantenbestand, van handel tot dienstverlening, van transport tot productie, van retail tot gezondheidszorg. Kronenberg komt over de vloer bij bedrijven met tien medewerkers, maar ook met 700 medewerkers. Iedere klant is anders. “Van die afwisseling krijg ik persoonlijk veel energie.”

Kwaliteit van het dossier

Hanneke is controleleider vanaf de vestiging in Zwolle. Ze is veel op pad en voert op diverse niveaus gesprekken bij klanten. “Ik ben verantwoordelijk voor het proces van projecten, de communicatie met de klant en het team en de kwaliteit van de dossiers. Een controle uitvoeren is een proces dat we samen doen, met het team. In de afgelopen jaren hebben er heel wat wijzigingen plaatsgevonden op het gebied van wet- en regelgeving. Denk aan het rapporteren over fraude en continuïteit. Ook cybercriminaliteit en de inrichting van de IT-omgeving bij klanten zijn belangrijke onderdelen van het controleproces. Bij de Jong & Laan hebben we een controleaanpak die bestaat uit zowel financiële als operationele data-analyses. Met deze controleaanpak zijn we onderscheidend en kunnen we ons richten op de uitzonderingen. Dit zorgt voor een andere, meer gerichte, controleaanpak dan die van concullega’s. Dit is een toegevoegde waarde voor de klant. Bij de Jong & Laan staan we voor eerlijke en transparante communicatie met onze klanten. We zijn no-nonsense en hebben een nuchtere mentaliteit.”

Landelijke dekking

Eerder dit jaar ging de Jong & Laan samen met Marshoek, 5BAR Assurance en met Horlings: succesvolle accountantskantoren die door samen te werken met een grotere speler hun groeiambities kunnen verwezenlijken. Bij Marshoek ligt de focus op retail, bij de andere twee op auditing. De Jong & Laan groeit naar 25 vestigingen en 975 medewerkers. Een landelijke dekking ligt in het verschiet. Dat betekent dat het accountants- en advies- kantoor nog meer bedrijven in het westen zal gaan bedienen. De fusies zijn ook een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt: de nieuwe kantoren en hun professionals helpen de dienstverlening verder uit te bouwen en werknemers een aantrekkelijke werkomgeving te bieden. De Jong & Laan versterkt zijn fiscale tak en zijn auditdiscipline en krijgt toegang tot grote, vaak ook internationaal opererende bedrijven. Voor Hanneke Kronenberg, die zichzelf een “bezige bij” noemt, betekent dat een leuke nieuwe uitdaging. Ze heeft intern aangegeven het leuk te vinden betrokken te zijn bij de integratie en samen te werken met nieuwe collega’s binnen de controlepraktijk. “We kunnen leren van elkaar en samen verder groeien”, zegt ze enthousiast. “Dit heeft al vorm gekregen met een nieuwe, gezamenlijke klant en door een cursus te geven aan de nieuwe collega’s. De kennis die ik tijdens die cursus over- draag, is bedoeld om uitleg te geven over onze controlestandaarden en methodiek.”

De meerwaarde van lesgeven

Doceren is haar niet onbekend. Ze geeft één dag in de week college aan eerstejaars studenten accountancy op Nyenrode. “Ik heb een passie voor het laten groeien en ontwikkelen, zowel bedrijven als mensen. In de beginjaren bij de Jong & Laan was ik al betrokken bij het opzetten van cursusprogramma’s. Ik begeleidde een duaal-student van Nyenrode. Mijn docent zei dat lesgeven wel iets voor mij kon zijn. In het verleden heb ik zelf aan Nyenrode gestudeerd en lesgeven overwogen als een ‘optie voor later’. Dat ‘later’ is eerder geworden dan gedacht. Ik ben de Jong & Laan dankbaar dat ze volledig openstaan voor mijn keuze om les te geven en die keuze steunen. Lesgeven is een mooie aanvulling op de controlepraktijk.” Kronenberg vindt de mix tussen beide leuk. “Het is een mooie kans om de nieuwe generatie studenten te motiveren voor ons mooie beroep. De Jong & Laan biedt veel ruimte voor ontwikkeling en kansen. Het lesgeven en mijn rol bij de integraties zijn goede voorbeelden van hoe ik zelf regie heb genomen en kansen bespreekbaar heb gemaakt. Hierdoor doe ik waar ik blij van word en wat bij mij past. Ik ben trots op de organisatie die we met elkaar maken en dat we altijd dicht bij onze eigen, authentieke cultuur blijven. Dit alles maakt dat ik oprecht kan zeggen dat ik altijd met plezier naar mijn werk ga.”

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2023-AV-TOP50/