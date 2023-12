Nieuwe Tweede Kamer: wie werkte er in accountancy en belastingadvies?

De Kiesraad heeft vrijdag de officiële verkiezingsuitslag vastgesteld. Er komen best wat mensen de Tweede Kamer in met een verleden bij accountants- en belastingadvieskantoren of de fiscus, blijkt uit een rondgang van Accountancy Vanmorgen. Zo zat een VVD’er in de Raad van Bestuur bij EY en is een aanstaand DENK-Kamerlid fiscalist bij de Belastingdienst.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er komt geen accountant de nieuwe Tweede Kamer binnen, blijkt uit informatie op parlement.com. Bovendien is het aantal nieuwe Kamerleden met een verleden bij accountants- en belastingadvieskantoren nogal eenzijdig geconcentreerd bij de (centrum)rechtse partijen: PVV, VVD, en vooral NSC. Er is maar één uitzondering: DENK. Bij de combinatie PvdA/GroenLinks moet flink gezocht worden naar nieuwe volksvertegenwoordigers die überhaupt enige affiniteit met financiën hebben, laat staan een verleden in accountancy en belastingadvies. Ook bij andere partijen zijn die laatsten niet te vinden.

PVV

Gidi Markuszower stond bij de PVV op plek 4 van de kieslijst en zit sinds 23 maart 2017 in de Tweede Kamer. Hij is weliswaar niet geschoold in belastingadvies of accountancy, maar was wel directeur van VAT-it, een internationale onderneming op het gebied van teruggave van BTW. Tijdens de afgelopen periode dat hij in de Kamer zat heeft Markuszower zich meer met justitie dan met financiën beziggehouden. Eerder was de PVV’er overigens actief in Likoed Nederland. In 2010 trok hij zich terug als Tweede Kamerkandidaat. Minister Hirsch Ballin waarschuwde Geert Wilders per brief dat Markuszower betrokken was bij een organisatie die informatie had overgedragen aan een buitenlandse mogendheid (vermoedelijk via de Israëlische Mossad) en er daarom een risico bestond voor de integriteit. Markuszower noemde de aantijging absurd, maar trok zich wel terug.

Hagenaar Tony van Dijck is woordvoerder financiën en sociale zaken bij de PVV en bezette plek 10 op de kieslijst. Hij zit al sinds 30 november 2006 in de Tweede Kamerfractie van de partij van Wilders. Van Dijck studeerde technische bedrijfskunde en was later onder meer managementconsultant. Op zijn cv staat dat hij van 1991 tot 1993 consultant was bij Moret Ernst & Young in Utrecht.

VVD

Bij de VVD stond Wendy van Eijk-Nagel op plaats 17 en daarmee hebben we ook het nieuwe Kamerlid benoemd dat wellicht de grootste affiniteit heeft met accountancy en belastingadvies. Van Eijk-Nagel studeerde fiscale economie aan de Universiteit van Tilburg en Europees belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna begon ze aan een carrière die haar van 1997 tot 2018 op veel verschillende plekken in de hoek van accountancy en belastingadvies bracht: belastingconsulent bij PwC, hoofd fiscale zaken bij EY, hoofd fiscale zaken bij Océ, lid van de Raad van Bestuur bij EY van januari 2007 tot juni 2014, interim hoofd fiscale zaken bij Océ. De VVD’er was vanaf 2014 enkele jaren actie met haar eigen bedrijf BRiSC Tax & Governance BV als zelfstandig (fiscaal) adviseur. In die periode werd ze ook politiek actief als gemeenteraadslid in Weert, later werd ze ook wethouder en Statenlid. Vanaf 2015 tot de start van haar wethouderschap in Weert in 2018 deed ze veel interim klussen als hoofd fiscale zaken, tax-accountant en belastingspecialist.

NSC

De partij van Pieter Omtzigt herbergt de meeste mensen met een verleden bij accountants- en belastingadvieskantoren of de Belastingdienst.

Nummer twee Nicolien van Vroonhoven-Kok is net als Omtzigt voormalig CDA’er. In de jaren tachtig en negentig studeerde ze eerst kunstgeschiedenis en later rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1996 tot 2000 deed ze ook nog eens fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Haar afstudeeronderwerp was de herziening van de inkomstenbelasting in 2001. In die periode (1996 en 1997) was Van Vroonhoven-Kok ook junior belastingadviseur bij Arthur Andersen & Co. Daarna stapte ze al over naar het CDA, waar ze beleidsmedewerker financiën bij de Tweede Kamerfractie werd.

Op nummer 5 van de NSC-kieslijst een opvallende naam: Sandra Palmen-Schlangen. Ze werd in de toeslagenaffaire bekend als auteur van de ‘memo-Palmen’, die ze als ambtenaar bij het ministerie van Financiën schreef. Daarin signaleerde ze al in 2017 dat er sprake was van onrecht, maar daar werd aanvankelijk niets mee gedaan. Palmen studeerde eerst fiscale economie en daarna fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarna werkte ze in verschillende functies bij het ministerie van Financiën.

Eddy van Hijum is nog zo’n oud-CDA’er die met Pieter Omtzigt meeverhuisde. De Zwollenaar stond op nummer 6 bij NSC. Voor zijn politieke carrière was hij adviseur op het gebied van bestuurlijke organisatie en onderzoeker op het gebied van waterbeheer. Van 2001 tot 2003 werkte hij als senior consultant en manager bij PwC en KPMG. Daar deed hij aan advisering van gemeenten, provincies, waterschappen e.d. op het gebied van bestuurlijke structuur, samenwerking, organisatieontwikkeling, management en bedrijfsvoering.

NSC’er Femke Zeedijk-Raeven nam plek 12 in op de kieslijst. Na een studie wiskunde begon ze haar carriere als consultant financiële diensten bij PwC, waar ze van 1996 tot 1998 werkte.

Een plek lager op de NSC-lijst vinden we met Folkert Idsinga een echte belastingspecialist. De politicus was van 2021 tot 2023 Tweede Kamerlid voor de VVD en was daar onder meer belastingwoordvoerder. Op 5 september 2023 vertrok hij met stille trom uit de Tweede Kamer, om even later bij de partij van Omtzigt op te duiken. Idsinga is fiscaal econoom, en was partner bij kantoor Baker McKenzie in Amsterdam, gespecialiseerd in belastingrecht. Hij was van 2015 tot en met 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur van dat kantoor. In de jaren ’90 studeerde hij fiscale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2004 tot 2014 was de voormalige VVD’er docent belastingrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

DENK

De enige in deze lijst die voor een partij aan de linkerzijde van het spectrum in de Kamer komt is Ismail El Abassi, de nummer 3 bij DENK. Het aanstaande Kamerlid is fiscalist bij de Belastingdienst en was profvoetballer (bij Jong FC Utrecht) en gemeenteraadslid in Utrecht. El Abassi studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en focuste daarbij op belastingrecht en indirecte belastingen. Daarna werd hij eerst fiscaal medewerker bij de Belastingdienst op de afdeling Grote Ondernemingen, Belastingplicht Overheidsondernemingen en Vennootschapsbelasting. Later was de DENK-er fiscalist bij de afdeling Particulieren Dienstverlening en Bezwaar van de Belastingdienst.

