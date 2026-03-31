Papieren schenking onder vuur: Financiën ziet constructie als onwenselijk

De papieren schenking staat voor het eerst op de lijst met ‘opmerkelijke belastingconstructies’ van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Dat meldt het FD.

Volgens het ministerie kan de constructie ‘de grondslag van de erfbelasting uithollen’ en loopt de schatkist hierdoor dit jaar naar schatting 275 miljoen euro mis.

Bij een papieren schenking wordt vermogen wel geschonken, maar nog niet daadwerkelijk overgemaakt. De schenking wordt notarieel vastgelegd, terwijl de schenker over het bedrag blijft beschikken. Het overmaken gebeurt vaak pas als de gever overlijdt, de gift is dus tot die tijd alleen op papier een feit. De regeling is populair als manier om erfbelasting te beperken en tegelijkertijd ook het box 3-vermogen van de schenker te verlagen.

Verlagen verplichte rente

Volgens ambtenaren van Financiën is dat reden om de constructie nu nadrukkelijker in beeld te brengen. Sinds een paar jaar maakt het ministerie samen met de Belastingdienst een lijst met opmerkelijke constructies, die verschijnt jaarlijks als bijlage bij de voorjaarsnota. Eerder kondigde de minister aan om het forfait van de schenk- en erfbelasting aan te pakken. Het gaat om constructies van burgers en bedrijven waar ambtenaren vraagtekens bij zetten of ze maatschappelijk wenselijk zijn. Opname op de lijst betekent niet automatisch dat de papieren schenking wordt afgeschaft, maar wel dat het kabinet en de Belastingdienst bekijken of ingrijpen wenselijk is.

Opties om constructie aan te pakken

Ieder jaar doen in Nederland enkele tienduizenden mensen een schenking op papier. Het gaat volgens het FD lang niet altijd om exorbitante bedragen. Toch wil het ministerie kijken of de constructie kan worden aangepast. In de stukken worden alvast twee opties genoemd. Een eerste mogelijkheid is het verlagen van de verplichte rente van 6 procent naar 3 procent, zodat het fiscale voordeel kleiner wordt. Een tweede, verdergaande optie is om papieren schenkingen alsnog als gewone schenking of erfenis te belasten zodra het geld daadwerkelijk wordt uitgekeerd of bij overlijden.

Onder vuur

Of het werkelijk tot aanpassing van de regels komt, is uiteindelijk een politieke keuze. Wel lijkt duidelijk dat de papieren schenking, die jarenlang werd geadviseerd, nadrukkelijker onder vuur is komen te liggen.

Bron: FD