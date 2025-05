Accountants en bedrijfswaardering: je bent een onmisbare schakel

In Nederland wisselen jaarlijks duizenden bedrijven van eigenaar. In 2023 alleen al vonden er meer dan 13.000 bedrijfsoverdrachten plaats (bron: Brookz) en de verwachting is dat dit aantal verder stijgt door onder andere de vergrijzing.

Volgens de Kamer van Koophandel is ruim veertig procent van de mkb-ondernemers ouder dan vijftig jaar. Veel van hen zullen binnen nu en tien jaar hun bedrijf (gedeeltelijk) willen overdragen of verkopen.

Bedrijfswaardering speelt in dit soort trajecten een cruciale rol. Toch is het voor accountants soms een onderbelicht onderwerp- terwijl accountants al het beste uitgangspunt hebben om een belangrijke rol te spelen bij een bedrijfswaardering. Zij kennen de financiële historie, hebben toegang tot de cijfers én het vertrouwen van hun klant.

Het is een belangrijke advieskans die soms nog onbenut blijft. In dit blog lees je waarom accountants een sleutelrol kunnen spelen in bedrijfswaardering en hoe je als accountant deze rol kan verzilveren.

1. Je kent de cijfers al door en door

Als accountant heb je al diepgaand inzicht in de financiële situatie van je klanten. Jaarrekeningen, cashflowpositie, eventuele stille reserves of eenmalige posten, jij kent de cijfers en kan ze goed interpreteren. Waar een externe waarderingsspecialist tijd nodig heeft om het bedrijf te leren kennen, heb jij al een voorsprong. Je weet welke cijfers representatief zijn, waar eventuele risico’s zitten en hoe het bedrijf zich financieel ontwikkelt.

Dit maakt jou bij uitstek geschikt om een waarderingsanalyse uit te voeren of te begeleiden.

2. Waardering is méér dan verkoop

Veel ondernemers denken pas aan bedrijfswaardering als ze hun bedrijf willen verkopen. Maar de waarheid is: waardering speelt een rol in veel meer situaties.Je kunt deze adviesdienst dus ook veel vaker benoemen en in tal van situaties kan jouw expertise van pas komen.

Groei en investeringen: Wat is het bedrijf waard vóór je investeert? En erna?

Overnames en fusies: Is de gevraagde prijs realistisch?

Financiering aanvragen: Banken en investeerders willen weten wat een bedrijf waard is.

Opvolging of exit: Bij overdracht binnen de familie of management buy-outs is een goede waardering cruciaal.

Door waardering als structurele adviesdienst aan te bieden, creëer je continu waarde voor je klant – niet alleen bij een exit, maar ook bij andere waarderingsvraagstukken.

3. Je versterkt je adviesrol

De rol van accountant verandert. Waar vroeger de focus lag op controle en compliance, ligt die nu steeds meer op advies. Bedrijfswaardering is een perfecte aanvulling op je adviesdiensten.

Je helpt klanten strategisch vooruitkijken

Je positioneert jezelf als sparringpartner

Je onderscheidt je van andere kantoren

Waardering vraagt immers niet alleen kennis van cijfers, maar ook van markttrends, risicoanalyse en toekomstscenario’s – precies waar jij als accountant impact kunt maken.

4. Jij voorkomt de vijf grootste waarderingsfouten

Veel ondernemers maken cruciale fouten bij het inschatten van hun bedrijfswaarde. Zoals:

Alleen naar de jaarcijfers kijken

De verkoopprijs verwarren met de waarde

Geen rekening houden met merk, klantwaarde of IP

De verkeerde waarderingsmethode kiezen

Markttrends negeren

Probeer de bedrijfswaarderingsoftware van ValuePartner eens uit.

Plan een demo