Hoe Doomen & Quist klanten helpt sturen op real-time inzicht

Digitalisering is voor het kantoor Doomen & Quist geen modewoord, maar een kernwaarde. Toch ontbrak er jarenlang één cruciaal puzzelstukje: een tool die cijfers omzet in bruikbare analyses.

Sinds de implementatie van Bizzcontrol is dat gat gedicht. “Het dashboard en de prognoses geven onze klanten het inzicht waar ze al die tijd naar zochten,” vertelt Koen Doomen.

Het verhaal van Doomen & Quist begint bij de vader van Koen, onder de naam Doomen Totaal Advies. In 2008 stapte Koen in als medevennoot en in 2014 volgde een fusie met het kantoor van Dennis Quist. Sindsdien waait er een innovatieve wind door het kantoor, met een sterke focus op efficiëntie.

“Digitalisering maakt ons werk gemakkelijker, maar het belangrijkste is dat je klanten meer kunt meenemen in hun eigen ontwikkeling,” legt hij uit. “In de loop der jaren ontbrak het ons aan tools om die diepgaande analyses te maken. Totdat we Bizzcontrol ontmoetten.”

Een vlekkeloze overstap

Hoewel er honderden administraties aangesloten moesten worden, verliep het proces opvallend soepel. Het team pakte de nieuwe werkwijze snel op, mede doordat Bizzcontrol vrijwel volledig was ingericht vanaf de start. Zo goed als alle grootboekrekeningen werden automatisch herkend en juist gemapt in Bizzcontrol.

De visie van Bizzcontrol

Layla Cruypeninck, accountmanager bij Bizzcontrol, deelt haar ervaring over de samenwerking. “We werken nu al even samen met Doomen & Quist en wat ons meteen opviel, is hun drive om ondernemers vooruit te helpen. Samen hebben we Bizzcontrol geïmplementeerd om hun ondernemers sneller inzicht te bezorgen. Die samenwerking verloopt supervlot. Dat komt voornamelijk doordat Koen en Dennis perfect weten waar ze naartoe willen gaan en omdat ze intern heel goed samenwerken als team, waardoor ze keer op keer hun doelstellingen bereiken.”

Van terugkijken naar vooruitkijken

Voor de klanten van Doomen & Quist is de verandering merkbaar. Waar voorheen het jaarlijkse gesprek vooral een terugblik op het verleden was, ligt de focus nu op de toekomst. Sjors van de Lindeloof, al elf jaar klant bij het kantoor, merkt het verschil:

“Vroeger keken we één keer per jaar terug.” Met Bizzcontrol hebben we de transitie gemaakt naar de voorkant: waar gaan we naartoe? We werken nu met prognoses en ik heb meer knoppen om aan te draaien. “Het geeft me als ondernemer veel meer grip en inzicht.”

Intensiever klantcontact

Het resultaat van de samenwerking tussen Bizzcontrol en Doomen & Quist is niet alleen een mooier dashboard, maar vooral een sterker partnerschap. Koen Doomen: “We hebben nu frequenter contact met onze klanten. We plannen momenten in om de realisatie te toetsen aan de prognoses en het voorgaande jaar. “Dat brengt ons veel, maar de klant zelf nog veel meer.”

