AI in accountancy: niet de toekomst, maar het nu

Najaar 2023. Ik zit achter mijn laptop en voer voor het eerst een serieuze prompt in bij ChatGPT. Niet een simpel vraagje, maar echt: context geven, doorvragen, laten meedenken. En dan voelde ik het. Er zit iemand naast me. Iemand die helpt, die snel is, die meedenkt. Dat gevoel heb ik sindsdien niet meer losgelaten.

AI is voor mij geen vaag toekomstplaatje. Het is gemak. Hulp bij de dingen waar je anders veel te veel tijd mee kwijt bent. En als ik met accountants praat, merk ik dat zij dat steeds vaker ook zo voelen.

Op twee gedachten

De accountants die ik spreek zitten in twee kampen. Er zijn voorlopers die volop experimenteren en merken hoeveel het oplevert. En er is een grote groep die nadenkt: als AI mij nu al zó goed kan helpen, wat doet het dan over twee jaar met mijn vak?

Beide reacties zijn volkomen logisch. Bij ons in het techbedrijf denken onze developers er net zo goed iedere dag over na. Niemand is immuun voor die vraag. En dat is oké.

“Stel je voor: een nieuwe collega. Superslim, supersnel. Maar maakt ook foutjes. En begrijpt je niet altijd. Zo moet je AI zien — als een hele fijne collega, maar eentje waarbij je zelf blijft nadenken.”

Het werk waar niemand op zit te wachten

Laten we eerlijk zijn: niet iedere accountant vindt de Wwft even boeiend. En dan is het best vervelend werk, zeker als je denkt: waar doe ik dit eigenlijk voor? Maar je moet eraan voldoen. Geen keuze.

Precies daar maakt AI het verschil. Niet door het werk af te schaffen, maar door het makkelijker te maken. Het verzamelen en ordenen van documentatie, suggesties geven, vergelijkbare dossiers erbij pakken, AI kan dat direct. Waar je normaal lang zat na te denken over de juiste tekst, krijg je nu een voorstel dat hout snijdt.

Maar het gaat verder. Waar we naartoe werken is een AI die het hele voortraject uit handen neemt. Een digitale collega die zelfstandig documenten opvraagt bij je klant, opvolgt als reacties uitblijven, en risico’s signaleert zodra er iets opvalt. Wat overblijft voor de accountant? Precies dat wat je wilt doen: beoordelen of er echt iets aan de hand is.

En wat ik hoor van accountants die hiermee werken gaat verder dan tijdsbesparing. Het is rust. Het gevoel dat je niet meer zelf alles hoeft door te spitten. Kwaliteit zonder schuldgevoel, betere stukken afleveren zonder dat het je avonden kost. Die uren krijg je terug. Voor het werk waarvoor je ooit dit vak hebt gekozen: je klant helpen.

Herken je dit? Dan ben je niet de enige. Uit ons Wwft-benchmarkrapport van vorig jaar bleek dat 75 procent tijd en middelen als grootste pijn noemt, en dat 8 op de 10 positief staat tegenover AI maar slechts 4 procent er vertrouwd mee is. Nu werken we samen met Accountancy Vanmorgen aan de editie van 2026. Hoe meer accountants meedoen, hoe waardevoller de benchmark, voor iedereen. ➡ Vul hier de enquête in.

Niet ChatGPT, maar een specialist

Wat is het verschil tussen ChatGPT en AI die specifiek voor accountants is gebouwd? Alles. Een generiek model geeft generieke antwoorden. Een gespecialiseerd model kent de context, gebruikt jouw documenten, en kijkt naar vergelijkbare casussen binnen je kantoor.

En elke suggestie is te herleiden. Je ziet altijd waarom het model tot een antwoord komt, welk document, welk dossier, welke data. Geen black box. Weet het iets niet zeker? Dan zegt het dat. Dát is het verschil tussen een leuke gadget en een betrouwbare collega.

“Als we het niet kunnen vertrouwen, gaan we het niet gebruiken”, die zin hoor ik in bijna elk gesprek. Daarom werkt elk kantoor in Grub AI in een eigen afgeschermde omgeving. Klantdata blijven daarbinnen. De AI-modellen draaien niet in het publieke ChatGPT maar in gesloten, klantspecifieke systemen. En wil je het liever zonder AI? Dan kan dat gewoon.

“De accountant hoeft het uiteindelijk niet meer zelf te doen — alleen maar te beoordelen. Het risico inschatten, dát blijft mensenwerk. Maar al het andere? Daar bouwen we een assistent voor.”

Over twee jaar: tachtig procent minder tijd aan Wwft

Durf ik een voorspelling te doen? Over twee jaar besteedt een gemiddelde accountant nog maar 20% van de huidige tijd aan Wwft-compliance. Het verzamelen, ordenen, beoordelen, vergelijken, dat wordt grotendeels overgenomen. De eerste resultaten zien we al binnen twaalf maanden.

En er is nog iets: kennisborging. Iedereen kent het probleem, een ervaren collega vertrekt en neemt twintig jaar klantkennis mee. Met AI die jouw kantoor kent, jouw dossiers en werkwijzen, verdwijnt die kennis niet meer. Je wordt als kantoor minder kwetsbaar. In een sector waar personeel vinden de nummer twee-uitdaging is, is dat geen luxe.

Probeer het

Probeer het. Op een veilige manier. Alleen door te experimenteren – door foutjes te maken, door erachter te komen wat werkt – ga je vooruit. En elke mening die je daarna hebt over AI? Dát is een goede mening. Want die is gebaseerd op ervaring, niet op aannames.

De accountants die dat nu doen, staan over twee jaar niet met lege handen. Die hebben een collega naast zich die nooit ziek is, nooit vergeet, en altijd klaarstaat. Klinkt goed, toch?

Benieuwd hoe AI er in de praktijk uitziet voor jouw kantoor?

Ontdek wat Grub AI kan betekenen op compliance-wise.com/grubai