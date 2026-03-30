Forfaitaire rendementspercentages box 3 2025 bekend

Rendementspercentages 2025

Binnen box 3 wordt belasting geheven op basis van forfaitaire rendementspercentages. Deze percentages worden jaarlijks door de wetgever bijgesteld. Daarbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke aansluiting bij de werkelijke rendementen. Ook voor het belastingjaar 2025 zijn de percentages herzien. Eerder zijn al geschatte percentages bekendgemaakt die zijn verwerkt in de voorlopige aanslagen met box 3 vermogen. Nu het belastingjaar voorbij is zijn de definitieve rendementspercentages vastgesteld. Deze wijken af van de eerder gehanteerde schattingen en werken terug tot 1 januari 2025.

De definitieve rendementspercentages voor 2025 zijn als volgt:

Categorie 2025 (geschat) 2025 (definitief) Banktegoeden 1,44% 1,37% Overige bezittingen 5,88% 5,88% Schulden 2,62% 2,70%

Het definitieve rendementspercentage op banktegoeden is lager vastgesteld dan de schatting en het rendementspercentage op schulden is hoger vastgesteld. Vanwege deze verschillen bestaat afhankelijk van de samenstelling van het box 3 vermogen de mogelijkheid dat de reeds opgelegde voorlopige aanslagen op een te hoog bedrag zijn vastgesteld. Door het aanvragen van een nieuwe voorlopige aanslag kan een eventueel teveel betaald bedrag eerder worden terugontvangen. Wanneer geen nieuwe voorlopige aanslag wordt aangevraagd zal het verschil bij het opleggen van de definitieve aanslag worden verrekend.

Werkelijk rendement

Over het jaar 2025 bestaat binnen box 3 de keuze tussen belastingheffing op basis van de forfaitaire percentages of belastingheffing over het werkelijk behaalde rendement middels de tegenbewijsregeling. Wanneer de behaalde rendementen lager uitvallen dan de forfaitaire percentages kan het fiscaal voordelig zijn om te kiezen voor belastingheffing over het werkelijke rendement. Nu de percentages bekend zijn gemaakt kan worden vastgesteld of en, zo ja, in hoeverre dit inderdaad het geval is.

Denny Vermeer is belastingadviseur bij C&B More en als auteur en specialist verbonden aan Fiscaal Vanmorgen.