Fiscale nachtmerrie door een geboorteplaats: wat adviseer je je klant?

Een nieuwe klant komt bij je binnen met een brief van de bank: zijn rekening wordt binnenkort geblokkeerd. Reden? Zijn geboorteplaats staat als “New York” geregistreerd. Hij woont al zijn hele leven in Nederland, heeft nooit belasting betaald aan de Verenigde Staten en voelt zich allesbehalve Amerikaans. Toch beschouwt de Amerikaanse belastingdienst hem als volledig belastingplichtig. Wat doe je als accountant in zo’n geval?

De Verenigde Staten hanteren een van de meest verstrekkende belastingregimes ter wereld. Iedereen die in de VS is geboren, ook bij een kort verblijf van ouders of toevallig toerisme, wordt door de IRS (Internal Revenue Service) als belastingplichtig beschouwd.

Deze verplichting stopt pas als de betrokkene formeel afstand doet van het Amerikaanse staatsburgerschap. Tot die tijd geldt: aangifteplicht voor het wereldwijde inkomen, zelfs als die persoon nooit een voet heeft gezet in de VS na de geboorte.

Veel Nederlanders weten van niets – tot het te laat is

In de praktijk komt dit vaak pas aan het licht wanneer de bank een zogenoemde FATCA-verklaring opvraagt. De klant wordt geconfronteerd met de verplichting om een Amerikaans belastingnummer (TIN/SSN) te overleggen. Kan hij dat niet, dan volgt in veel gevallen blokkering van de rekening.

Voor de accountant komt deze casus steeds vaker voor. Naar schatting wonen er zo’n 42.000 Nederlanders met een Amerikaanse geboorteakte of dubbele nationaliteit. Een groot deel hiervan is zich totaal niet bewust van hun fiscale plichten. Totdat ze de brief krijgen.

De fiscale gevolgen: aangifteplicht en boeterisico’s

Eenmaal als US person aangemerkt, kan de klant te maken krijgen met:

Jaarlijkse verplichting tot het indienen van Form 1040 (de Amerikaanse belastingaangifte);

Verplichting tot opgave van buitenlandse rekeningen via FBAR en/of Form 8938;

Mogelijke boetes bij niet-naleving, zelfs bij onwetendheid;

Vertraging of complicaties bij bedrijfsverkoop, erfenissen of emigratie.

Daarbij geldt: zelfs als er geen belasting verschuldigd is in de VS, kan het niet naleven van de rapportageverplichtingen alsnog tot boetes leiden.

Wat kun je als accountant doen?

Als accountant kun je in deze situatie veel betekenen door tijdig te signaleren, duidelijk te communiceren en goed te verwijzen. Vraag bij een intake of jaargesprek altijd of iemand in de VS is geboren of ooit een Green Card heeft gehad. Dit ogenschijnlijk simpele detail kan een groot verschil maken.

Wanneer blijkt dat er een Amerikaanse link is, leg dan rustig uit wat dat inhoudt. Veel klanten zijn verbaasd of zelfs geschrokken dat de VS belasting heft op basis van nationaliteit in plaats van woonland. Een begrijpelijke uitleg kan al veel onrust wegnemen.

Je hoeft zelf geen specialist te zijn op het gebied van Amerikaanse belastingplicht. Wat je wel kunt doen, is de klant op het juiste moment doorverwijzen naar een partij met expertise, zoals Americans Overseas. Zij kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een Amerikaans belastingnummer, het indienen van achterstallige aangiftes via de Streamlined Procedure, het opstellen van de vereiste FBAR-documentatie, of het begeleiden bij het opzeggen van het staatsburgerschap inclusief Form 8854 en een eventuele exit tax.

Tot slot: leg altijd goed vast wat je signaleert en welke stappen je onderneemt. Een goede dossiervoering toont aan dat je proactief hebt gehandeld en je zorgplicht serieus neemt.

Geen uitzondering, maar groeiend patroon

De laatste jaren melden steeds meer Nederlanders zich met dit probleem. Vaak zijn het ondernemers, expats of kinderen van ouders die tijdelijk in de VS verbleven. De bankensystemen zijn inmiddels dusdanig gekoppeld dat geen enkele Amerikaanse link nog onopgemerkt blijft.

Een geboorteplaats die ooit alleen op het paspoort stond, is nu het startpunt van een complexe fiscale keten. De klant rekent op jou om daar helderheid in te brengen.

