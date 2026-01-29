De Wwft van theorie naar praktijk

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is al jarenlang een vaste verplichting voor belastingadviseurs, accountants en administratiekantoorhouders. Toch blijft het voor veel professionals een ingewikkelde en soms ongrijpbare wet. Veel kantoren worstelen vooral met de vraag: hoe vertaal ik dit nou naar de praktijk?

Hoewel de wet al sinds juni 2003 in verschillende vormen bestaat, groeit de complexiteit. De komende Europese verordening, die op 10 juli 2027 van kracht moet worden, maakt de verwachting dat de regels opnieuw verschuiven.

Meer dan meldplicht: hoe word je een sterke poortwachter

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) benoemt belastingadviseurs expliciet als poortwachters. Zij moeten:

cliëntenonderzoek uitvoeren (inclusief risico-inschatting)

ongebruikelijke transacties melden

medewerkers opleiden

risicoanalyse maken en risicobeleid opstellen en bijhouden

nieuwe medewerkers en beleidsbepalers screenen (“doorlichtplicht”)

Een grote verandering die er in 2027 aan komt, is de overgang van de huidige Nederlandse Wwft naar een Europese verordening. Een in het oog springende wijziging is de voorgenomen verschuiving van de melding van ongebruikelijke transacties naar de melding van verdachte transacties. Dat lijkt een detail, maar het betekent dat belastingadviseurs waarschijnlijk meer onderzoek moeten doen voordat ze tot melding overgaan. Dit begrip moet nog verder worden ingevuld, want het creëert nu nog onzekerheid, en daarmee extra behoefte aan praktische handvatten.

Unieke rol van het RB: coachend toetsen

Kantoren blijven zelf verantwoordelijk voor hun Wwft‑beleid. Het Register Belastingadviseurs (RB) ondersteunt daarbij met een aanpak die in de sector opvalt: coachend toetsen. In het kader van het toetsingsarrangement met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) beoordeelt het RB bij haar leden de naleving van de verplichtingen die de Wwft oplegt met het doel deze te verbeteren, niet te sanctioneren. Jaarlijks voert het RB 30 tot 40 RB verplichte kwaliteitstoetsen (waarvan de Wwft onderdeel uitmaakt) uit bij haar leden. Een RB-lid heeft ook de mogelijkheid een vrijwillige kwaliteitstoets te laten doen. Na een RB‑kwaliteitstoets volgt meestal een periode van drie jaar waarin het BFT geen bezoek aflegt.

Veelvoorkomende knelpunten die tijdens toetsen zichtbaar worden, zijn onder meer: onvolledig vastgelegd beleid, een summiere of ontbrekende risico‑inschatting, onvoldoende invulling van de opleidingsplicht en onduidelijke meld‑ en acceptatieprocedures. Het coachende karakter helpt om deze tekortkomingen concreet en aantoonbaar weg te nemen.

De Wwft: verplichting én worsteling voor veel kantoren

Een Wwft-instelling, zoals een belastingadvies-, accountants- of administratiekantoor, is verplicht ervoor te zorgen dat haar medewerkers de verplichtingen op grond van de Wwft kennen en kunnen toepassen. Omdat de Wwft sterk theoretisch is, biedt het RB de vertaling naar de praktijk. Leden hebben toegang tot modellen en sjablonen voor risicobeleid, meldbeleid en cliëntenonderzoek, waarmee beleid en werkprocessen in de praktijk kunnen worden toegepast.

De opleidingsplicht: Basiskennis en actualiteit

Als belastingadviseur ben je verplicht om de Wwft te kennen én bij te houden. Sterker nog: de Wwft bevat zelf een expliciete opleidingsplicht om je kennis actueel te houden. Voor kantoren die een praktisch houvast zoeken, biedt het RB onder andere een basiscursus e‑learning Wwft[SH1] aan. Hiermee breng je op een laagdrempelige manier de basiskennis op orde te brengen. De cursus is gratis voor leden, maar ook zonder lidmaatschap kan tegen een beperkte vergoeding de cursus worden gevolgd.

Het advies is om deze periodiek te herhalen (in elk geval eens per drie jaar of bij grote wetswijzigingen). Daarnaast is er voor een RB-lid ieder kwartaal een actualiteitentoets beschikbaar om zo de kennis op peil te houden. Met de cursus en toetsen hou je de kennis op orde en borg je de opleidingsplicht.

Structurele borging

Wwft‑naleving gaat verder dan het afvinken van lijstjes of het gebruiken van software voor cliëntenonderzoek. Het vraagt om duidelijke beleidskeuzes die structureel worden vastgelegd én in de praktijk worden nageleefd. Het RB ondersteunt haar leden bij dit proces en vormt een belangrijke schakel tussen regelgeving en de uitvoering ervan —zeker in aanloop naar de nieuwe Europese verordening.

Leon van der Giesen is fiscalist Bureau Vaktechniek bij het Register Belastingadviseurs